اهداف سند توسعه سلامت هرمزگان پایان سال 93 محقق شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شکاری بعد از ظهر شنبه در جلسه کارگروه اجتماعی استان هرمزگان در خصوص سند توسعه سلامت هرمزگان، بیان داشت: این سند شامل دو بخش بهداشت و درمان است و مقوله بهداشت درمان وابسته به عوامل مختلف است که فقط 25 درصد آن پزشکی می باشد و 75 درصد دیگر به عوامل دیگری بستگی دارد.

وی ادامه داد: سند توسعه سلامت هرمزگان براساس سند چشم انداز وزارت بهداشت و همچنین برنامه پنجم توسعه تدوین شده و تمامی اهداف آن باید تا پایان سال 93 محقق شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به طراحی برنامه استراتژیک و راهبردی این دانشگاه، عنوان کرد: این برنامه در حال تدوین است و به زودی ارائه خواهد شد و همچنین تدوین نقشه جامع علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بر اساس نقشه جامع علمی کشور به زودی به پایان خواهد رسید.

شکاری در خصوص مسائل فرهنگی و اخلاق پزشکی در سند توسعه سلامت گفت: اخلاق پزشکی یکی از مهمترین دغدغه های ما است که اهداف خوبی در سند برای این مسئله تدوین شده است.

وی اظهار داشت: ما در برخی از موارد از اهداف سند جلوتر هستیم و به عنوان مثال بیمارستان منطقه محروم بشاگرد تا پایان امسال ساخته می شود و همچنین برنامه حذف مالاریا در حال اتمام است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با بیان اینکه اهداف سند توسعه سلامت آرمانی نیست، تصریح کرد: ما از طرف سازمان جهانی بهداشت و همچنین وزارت بهداشت مکلف هستیم تا اهداف این سند را محقق کنیم.

شکاری در مورد وضعیت بهداشت دوران بارداری و بهداشت جنسی در هرمزگان گفت: برنامه اجباری مشاوره جنسی قبل از ازدواج و دوران بارداری در حال انجام است اما پوشش ما در بخش تنظیم جمعیت خانواده در هرمزگان 61 درصد است که در سال 93 باید به 71 درصد برسد.

وی اضافه کرد: در سال جدید حتی یک مورد از ابتلا به مالاریا و بیماری وبا در مناطق محروم استان هرمزگان مانند بشاگرد دیده نشده که این نشان از جلوتر بودن برخی شاخصهای سند توسعه سلامت دارد.