کشوری که مردم از دست سیاستمداران در عذابند / شکست مدل آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه تاگس انسایگر در تحلیلی به قلم "مارتین کیلیان" در مقاله ای با عنوان آمریکا کشوری که ملتش از دست سیاستمدارانش در عذاب هستند، نوشت : آمریکاییها از زمان شکل گیری کشورشان، همواره خود را به عنوان ملتی خارق العاده و ویژه می دیدند.

از آن زمان اعتقاد به استثنایی بودن و خارق العاده بودن آمریکا به مسئله ای انکار ناپذیر تبدیل شده است. به خصوص بعد از تبدیل شدن آمریکا به یک ابرقدرت بعد از سال 1945 به گفته رونالد ریگان رئیس جمهوری وقت، این کشور باید به مدل و نمونه ای برای جهت دادن به بقیه کشورها تبدیل می شد.

هرمن کاین از نامزدهای ریاست جمهوری جمهوریخواه آمریکا نیز چندی پیش این طور ابراز عقیده کرد که این موضوع که آمریکا بهترین کشور روی زمین است، نباید انکار شود.

میت رومنی از دیگر جمهوریخواهان آمریکایی نیز باراک اوباما را حقیرانه یک اروپایی می داند به این دلیل که وی گاهی اوقات زیر چشمی به این منطقه می اندازد شاید ایده هایی را از آنجا بیابد.

در ادامه این مطلب آمده است : نخوت و تکبر آمریکای محافظه کار همچنان شکستنی نیست و همچنان این کشور در چشم سیاستمداران محافظه کارش بی چون و چرا به عنوان نمونه و الگوی جهانی قلمداد می شود. این در حالی است که در دیگر کشورهای دنیا نمونه آمریکایی طرد شده است و برای چنین دیدگاهی دلایل قاطعی وجود دارد.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: دیگر کشورهای دنیا می بینند که بهترین کشوردنیا(آمریکا) نمی تواند به اندازه کافی جایگاه شغلی ایجاد کند وضعیت بخش سلامت در این کشور نیز خوب نیست، نابرابریهای اجتماعی هم در آن بیداد می کند.

تاگس انسایگر همچنین به وضعیت بد تحصیل دانشجویان و دانشگاههای آمریکا اشاره و خاطر نشان کرد که دانشگاهها در این کشور دانشجویانی را تربیت می کنند که در سطح بین المللی روز به روز در وضعیت بدتری قرار گرفته و قله های علمی جهانی را از دست داده اند.

نویسنده در ادامه به وضعیت بد اقتصادی در آمریکا اشاره کرد و نوشت : درصد فقرا در این کشور بسیار بالاتر از اروپای شمالی و غربی است . وقتی ملتهایی که می خواهند آمریکا را به عنوان الگوی خود قرار دهند به واشنگتن نگاه می کنند در آنجا تنها برتری ایدئولوژیهای محافظه کاری را می بینند که نوآوری و ابداع را تحریم می کند و راه حلهای واقع گرایانه برای مسائل جامعه را غیر ممکن تلقی می کندد. واقع نگری آمریکا از بین رفته است .

نویسنده در ادامه با اشاره وخامت اوضاع اقتصادی آمریکا به دلیل رکود سیاسی در این کشور نوشت: این وضعیت نشان می دهد که مدل آمریکایی دیگر مدرن و متناسب با زمان نیست.

در حالی که کشورهایی مانند چین و برزیل یک سیاست صنعتی هوشمندانه را در مدل شراکت با دیگر کشورها در پیش گرفته اند آمریکا در حالتی قرار گرفته است که خود را برای مشورت گرفتن از خارج در حالت ممنوعیت قرار داده است. این شعار محافظه کاران آمریکایی است که کسی که بهترین است نیازی ندارد از دیگران یاد بگیرد.

این در حالی است که به عنوان مثال در بخشهای سلامت آمریکا، هزینه هایی بسیار بالایی صرف می شود حتی بیش از آنچه در سوئیس و آلمان هزینه می شود بدون اینکه بهبودی در وضعیت این بخش دیده شود.

مایکل لیند از کارشناسان آمریکایی بر این عقیده است که به ما به عنوان یک آمریکایی استثنایی و خارق العاده اجازه داده نمی شود به فراتر از مرزهای خود بنگریم و از موفقیتها و شکستهای دیگران درس بگیریم.

در ادامه این مطلب آمده است : در حالی که در دیگر کشورهای دنیا مسائل از طریق توافقات سیاسی حل می شود، اما شکافهای سیاسی در آمریکا و با دنیا اصلاحات ضروری در واشنگتن را به بن بست رسانده است.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است : ممکن است آمریکای محافظه کار بخواهد به دیگر کشورها بقبولاند که بهترین کشور روی زمین است، اما دنیا دیگر ساکت نمی نشیند. در بسیاری از زمینه ها ،کشورهای دنیا از ایالات متحده سبقت گرفته اند و مدل آمریکایی در معرض این تهدید قرار گرفته است که به واسطه کوته نگریهای سیاسی خود شکست سختی را تجربه کند.



