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۲۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۰۶

طرح واکسیناسیون 180 هزار راس دام در گیلانغرب اجرا می شود

طرح واکسیناسیون 180 هزار راس دام در گیلانغرب اجرا می شود

گیلانغرب - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان گیلانغرب از اجرای طرح واکسیناسیون 180 هزار راس دام سبک این شهرستان علیه بیماری آبله و شاربن (سیاه زخم) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اردشیر رستمی در کارگروه بهداشت این شهرستان هزینه اجرای این طرح را 420 میلیون ریال اعلام کرد و اظهار داشت: چهار اکیپ سیار کار اجرای این طرح را تاپایان خردادماه جاری به انجام می رسانند.

وی افزود: از ابتدای خردادماه جاری بیش از یک تن مواد غذایی غیر بهداشتی در شهرستان گیلانغرب معدوم سازی شده و تعداد شش واحد نانوایی نیز به علت تخلفات بهداشتی تعطیل شده اند.

ترمیم خطوط آبرسانی روستایی و کنترل میزان کلر باقیمانده شبکه های آبرسانی باتوجه به فرارسیدن فصل گرما واحتمال شیوع بیماریهای روده ای، تست تب مالت در کشتارگاهها و رفع مشکلات موجود در کشتارگاهها از جمله مصوبات این جلسه بود. 

کد مطلب 1332717

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