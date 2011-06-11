طرح واکسیناسیون 180 هزار راس دام در گیلانغرب اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اردشیر رستمی در کارگروه بهداشت این شهرستان هزینه اجرای این طرح را 420 میلیون ریال اعلام کرد و اظهار داشت: چهار اکیپ سیار کار اجرای این طرح را تاپایان خردادماه جاری به انجام می رسانند.

وی افزود: از ابتدای خردادماه جاری بیش از یک تن مواد غذایی غیر بهداشتی در شهرستان گیلانغرب معدوم سازی شده و تعداد شش واحد نانوایی نیز به علت تخلفات بهداشتی تعطیل شده اند.

ترمیم خطوط آبرسانی روستایی و کنترل میزان کلر باقیمانده شبکه های آبرسانی باتوجه به فرارسیدن فصل گرما واحتمال شیوع بیماریهای روده ای، تست تب مالت در کشتارگاهها و رفع مشکلات موجود در کشتارگاهها از جمله مصوبات این جلسه بود.