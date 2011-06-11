کمبود فضاهای فرهنگی هنری برای کودکان از مشکلات لرستان است

به گزارش خبرگزاری مهر، گردهمایی مسئولین مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اسـتان لرستان باحضور مدیر جدید کانون در سالن نوجوانان مرکز فرهنگی هنری شماره 2 خرم آباد برگزار شد.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان در این گردهمایی اظهار داشت: کمبود فضاهای فرهنگی هنری مناسب کودکان و نوجوانان به نسبت جمعیت استان جزء مشکلات جدی است که خلاقیت و نوآوری مربیان در تعامل و ارتباط با اعضا می تواند در جذب و ماندگاری بیشتر اعضاء و رفع این کمبود موثر باشد.

کاییدی افزود: با توجه به پایین بودن سرانه مطالعه، ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی در بین قشر آینده ساز جامعه و خانواده ها، حضور اولیاء در مراکز و آشنایی آنها با فضای مرکز و کتابهای موجود تاثیر بسزایی در اشاعه این فرهنگ دارد.

وی بر کیفیت بخشی کارگاههای مراکز کانون بخصوص در تابستان امسال تاکید کرد و بیان داشت: ما در مراکز کانون لرستان به دنبال غنی سازی اوقات فراقت بچه ها هستیم نه پرکردن اوقات فراقت آنها و در این مهم مربیان نقش مهم وتاثیرگذاری را ایفا می کنند.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان اظهارداشت: همچنین باتوجه به اینکه امسال توسط مقام معظم رهبری با نام سال جهاد اقتصادی مزین شده است، فعالیت ها و محور موضوعی بسیاری از کارگاههای مراکز و برگزاری مسابقات باید با رویکرد جهاد اقتصادی باشد.

بنابر این گزارش در این گردهمایی پس از ارائه گزارش فعالیت های انجام شده در سال89 و پیش بینی برنامه های سال 90 در استان، چگونگی برگزاری کلاسهای تابستانی و استفاده بهینه از ظرفیت ها و فضای موجود در ارائه خدمات فرهنگی هنری به کودکان و نوجوانان توسط کارشناسان و مسئولین مراکز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.