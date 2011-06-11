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۲۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۹:۱۶

در آذربایجان غربی/

4000 طرح خوداشتغالی برای توانمندسازی مددجویان کمیته امداد اجرا شد

4000 طرح خوداشتغالی برای توانمندسازی مددجویان کمیته امداد اجرا شد

مهاباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی از اجرای چهار هزار طرح خوداشتغالی برای توانمندسازی مددجویان این نهاد طی سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال حسین زاده بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای مدیران کمیته امداد آذربایجان غربی افزود: این طرحهای توانمندسازی از طریق استعداد یابی، آموزش، ایجاد فرصت شغلی، ارتقا سطح آگاهی، و خودباوری و توجه به سلامت مددجویان اجرا می شوند.

وی در ادامه از مساعدت مالی برای 85 رزمنده نیازمند دوران دفاع مقدس خبر داد و اظهار داشت: به منظور ارج گذاری خدمات این عزیزان و همزمان با ایام سالگرد عملیات غرور آفرین بیت بیست و دو میلیون و صد هزار ریال به این افراد اختصاص یافت.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان غربی همچنین بر اهمیت فرهنگ سازی و تقویت باورهای اعتقادی- مذهبی مددجویان تاکید کرد و افزود: در این راستا با همکاری 20 کانون فرهنگی برای اوقات فراغت تابستانی سه هزار مددجو برنامه ریزی شده است.

کد مطلب 1332726

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