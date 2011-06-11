4000 طرح خوداشتغالی برای توانمندسازی مددجویان کمیته امداد اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلال حسین زاده بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای مدیران کمیته امداد آذربایجان غربی افزود: این طرحهای توانمندسازی از طریق استعداد یابی، آموزش، ایجاد فرصت شغلی، ارتقا سطح آگاهی، و خودباوری و توجه به سلامت مددجویان اجرا می شوند.

وی در ادامه از مساعدت مالی برای 85 رزمنده نیازمند دوران دفاع مقدس خبر داد و اظهار داشت: به منظور ارج گذاری خدمات این عزیزان و همزمان با ایام سالگرد عملیات غرور آفرین بیت بیست و دو میلیون و صد هزار ریال به این افراد اختصاص یافت.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان غربی همچنین بر اهمیت فرهنگ سازی و تقویت باورهای اعتقادی- مذهبی مددجویان تاکید کرد و افزود: در این راستا با همکاری 20 کانون فرهنگی برای اوقات فراغت تابستانی سه هزار مددجو برنامه ریزی شده است.