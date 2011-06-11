آخرین آمار تعداد دانشگاهها و دانشجویان ایران/ تعداد دانشجویان در هر صدهزار نفر

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس طائب در مراسم معارفه سرپرست جدید دانشگاه زابل گفت: هم اکنون 3 میلیون و 700 هزار دانشجو در 2 هزار و 241 موسسه آموزش عالی کشور مشغول به تحصیل هستند در حالی که در سال 1360 تعداد دانشجویان 160 هزار نفر و تعداد دانشگاههای کشور تنها 10 واحد بود.

وی با بیان این که میانگین دانشجویان کشور 4 هزار و 950 نفر به ازای هر صد هزار نفر و در سیستان و بلوچستان 3 هزار و 868 نفر به ازای هر صد هزار نفر است، گفت: این در حالی است که بطور میانگین در شهرستان زابل 8 موسسه آموزش عالی، پنج هزار و 543 نفر دانشجو به ازای هر صد هزار نفر جمعیت وجود دارد و شهرستان زابل 8.4 درصد از دانشجویان استان سیستان و بلوچستان را به خود اختصاص داده است.

همچنین، محمود اوکاتی صادق - سرپرست جدید دانشگاه زابل گفت: امروزه آموزش عالی با تحولاتی که به وجود آورده، جامعه را متحول کرده به طوری که جامعه امروز ما دانش محور شده است.

وی افزود: دانشگاهها باید منابع رشته های تحصیلی قبلی را به روز و رشته های جدید را نیز براساس دانش روز دنیا و پاسخگویی به نیازهای جامعه راه اندازی کنند.

سرپرست دانشگاه زابل خاطرنشان کرد: یکی از وظایف رئیس دانشگاه، مدیریت و هماهنگ کردن نیروها برای بهره‌وری بهتر از امکانات دانشگاه است بنابراین باید استاد و دانشجو را بهتر درک کنیم و تعامل و مناسبات شایسته ای در بین آنها ایجاد کنیم.