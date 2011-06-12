حتی اگر بمیرم دست از امر به معروف بر نمی دارم

ایوب ملکی صبح شنبه پس از مرخص شدن از بیمارستان در گفتگوی کوتاهی با خبرنگار مهر افزود: به تمام همرزمان عرض می کنم که جنگ همچنان ادامه دارد و این جنگ فراتر از جنگ تحمیلی عراق است. دشمن با سلاح فرهنگی و حربه انحراف جوانان و نوجوانان به میدان آمده است.

وی تأکید کرد: اگر لحظه ای غفلت کنیم به طور حتم متضرر خواهیم شد. دشمن در جنگ تحمیلی در مرزهای ما حضور داشت اما در حال حاضر در خیابانهای ما به ناموسمان تعرض می کنند.

ملکی که جانباز ۸ سال دفاع مقدس نیز هست ادامه داد: خوشحالم که در راه احیای امر به معروف و نهی از منکر آسیب دیده ام و اعلام می کنم حتی اگر بمیرم دست از امر به معروف برنمی دارم.

امام جمعه موقت ورامین و مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان با اهدای هدیه و لوح تقدیر به این آمر به معروف و مدافع ناموس از وی تقدیر کرد.

ماجرای ضرب و شتم آمر به معروف ورامینی

دو شرور در ورامین چهارشنبه شب با حمله به یک آمر به معروف وی را به شدت مجروح کردند.

دو برادر شرور به نامهای "ش.ج" و "ع.ج" مدتی است اقدام به ایجاد مزاحمت و رفتارهای خلاف شؤونات اسلامی و انسانی در محله چوب بری ورامین می کنند.

نوامیس اهالی این منطقه از مزاحمتهای آنها در امان نیستند و برخی از کوچه های محله تبدیل به محل تردد اراذل و اوباش و معتادان شده است.

ایوب ملکی که فردی معتمد و آبرومند و از نمازگزاران مسجد المهدی(عج) و جانباز ۳۰درصد جنگ تحمیلی و مربی احکام نوجوانان مسجد است حین بازگشت از مسجد با خواهشهای دختر جوانی از اهالی محله مواجه می شود که درخواست می کند به دلیل مزاحمتهای این دو جوان که در کمین وی هستند او را تا منزل مشایعت کند.

پس از این اقدام و در راه بازگشت دو جوان مزبور به ویژه "ش.ج" ضمن سد راه ایوب ملکی به وی فحاشی و هتاکی کرده و وی را داروغه خطاب می کنند و ملکی در احیای فرائض خداپسندانه امر به معروف و نهی از منکر این دو شرور را ارشاد می‌کند.

متأسفانه این اشرار با گستاخی تمام با جانباز مذکور درگیر شده و ضمن فحاشی رکیک ناموسی وی را مضروب می کنند و با چماق به این آمر به معروف حمله کردده و وی را از ناحیه پا و سر به شدت مجروح و روانه بیمارستان می کنند.

حکم جلب فوری ضاربان آمر به معروف ورامینی صادر شد

دادستان شهرستان ورامین از رسیدگی سریع به پرونده ضاربان آمر به معروف ورامینی که مورد ضرب و شتم دو شرور قرار گرفته بود خبر داد و گفت: حکم جلب فوری ضاربان آمر به معروف ورامینی به حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی صادر و ابلاغ شده است.

سید محمدرضا حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بازپرس شعبه دوم دادستانی ورامین تحقیقات لازم را به سرعت انجام داده و پس از تأییدیه پزشکی قانونی و تحقیقات اولیه، با محرز شدن جرم، حکم جلب فوری متهمان این پرونده را صادر کرده است.

وی تأکید کرد: به دلیل اهمیت موضوع امر به معروف و نهی از منکر و تسریع در مجازات عاملان این شرارت، حکم جلب آنها مستقیم به اطلاعات نیروی انتظامی ارجاع شده است.