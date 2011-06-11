50 هزار منجی غریق و غواص در کشور فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب خمجانی بعد از ظهر شنبه در اولین مجمع انتخاباتی رئیس هیئت نجات غریق استان البرز افزود: ساماندهی مربیان منجی غریق و غواصی کشور در دست اجرا است و تلاشها در این خصوص تداوم دارد.

وی ادامه داد: طبق برنامه ریزی هااین ساماندهی با برگزاری کلاسهای آموزشی مستمر و استفاده از 71 مدرس صورت می گیرد.

این مسئول عنوان کرد: حدود 40 درصد منجیان غریق و غواص کشور را بانوان تشکیل می دهند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر در کشور حدود شش هزار استخر وجود دارد که مربیان منجی غریق در آنها فعالیت می کنند. *** این مسئول گفت: کسب دو مدال برنز توسط منجیان غریق کشور در مسابقات جهانی نجات غریق جهان در کشور مصر، بیانگر توانمند بودن این رشته ورزشی در کشور است.

البرز در ردیف استانهای مطرح این رشته ورزشی قرار می گیرد

خمجانی افزود: با توجه به برنامه ریزی ها و حمایتهای فدراسیون در آینده نزدیک، شاهد قرار گرفتن استان البرز در ردیف استانهای مطرح رشته ورزشی یادشده هستیم.

وی یادآور شد:این فدراسیون بالاترین مرجع غواصی کشور است ضمن اینکه در حال حاضر نظارت و کنترل خوبی بر باشگاهها و مدارس غواصی که بسیاری از آنها در جزایر قرار دارند، صورت می گیرد. ‌در این مراسم، حسین زارع به عنوان رئیس هیئت نجات غریق استان البرز انتخاب و معرفی شد.