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۲۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۹:۲۸

تمام ظرفیتها برای زیباسازی شهر روانسر بکار گرفته شود

تمام ظرفیتها برای زیباسازی شهر روانسر بکار گرفته شود

روانسر - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان روانسر از مسئولان و شهرداری خواست تا تمام امکانات و ظرفیت ها برای زیباسازی شهر روانسر بکار گرفته شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال صفری در جلسه ستاد ساماندهی ورودی های روانسر گفت: برای داشتن شهری آباد و شاداب بایستی مسؤلان امر تمام تلاش و توان خود را در جهت ساماندهی و زیباسازی ورودی های شهر روانسر به کار گیرند.

وی  با تاکید بر استفاده مطلوب و بهینه از تمامی ظرفیت ها برای زیباسازی شهر روانسر افزود: باید از نقطه نظرات و دیدگاه های صاحب نظران و کارشناسان حوزه های مختلف بهره بگیریم.

فرماندار روانسر با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای ساماندهی و بهسازی ورودی های روانسر از عزم و اهتمام جدی شهرداری تقدیر و اظهار داشت: با پیگیری ها و مشارکت فعال دستگاه های ذیربط، عملیات ساماندهی ورودی روانسر از سمت کرمانشاه در مراحل پایانی قرار داشته و آماده بهره برداری است.

صفری با بیان این که شهرداری متولی اصلی زیبایی شهری است، ابراز امیدواری کرد که در سایه اهتمام و جدیت دستگاه ها و همکاری مردم و مسؤلان، شهر روانسر به یکی از شهرهای الگو در زمینه آراستگی و نظافت و زیبایی سیمای شهری تبدیل شود.

ورودی یک شهر نشان دهنده وضعیت کلی و تداعی کننده هویت آن شهر است

شهردار روانسر نیز در این جلسه گفت: حفظ هویت و اعتلای نام  روانسر از اولویت‌های اساسی شهرداری است.

حسینعلی طهماسبی افزود: ورودی یک شهر نشان دهنده وضعیت کلی و تداعی کننده هویت آن شهر است.

وی تصریح کرد: اجرای طرح زیباسازی و بهسازی ورودی شهر روانسر بیش از 95 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در آینده نزدیک به بهره برداری می رسد.

شهردار روانسر اعتبار اجرای این طرح را ببش از 500 میلیون ریال اعلام کرد و گفت: این اعتبار در امر موزائیک فرش،احداث فضای سبز،جدول گذاری و نصب وسایل بازی هزینه شده است.

طهماسبی اظهار داشت: خوشبختانه در ورودی شهر کارهای خوبی هم از لحاظ نور پردازی و نقاشی دیوارها  انجام شده و به عنوان محلی مفرح و شاداب مورد استقبال عموم شهروندان روانسری قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه کار زیباسازی و بهسازی ورودی روانسر از سمت جوانرود آغاز شده افزود: زیباسازی و بهسازی ورودی های شهر روانسر از دغدغه های اولویت دار این شهرداری بود که خوشبختانه در حال انجام است.

کد مطلب 1332742

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