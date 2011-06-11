امر به معروف و نهی از منکر با بخشنامه محقق نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، قوام نوذری عصر شنبه در ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان، افزود: هر فرد مسلمان معتقدی وظیفه دارد در سطوح مختلف و خارج از چارچوبهای مشخص و برای همه اقشار جامعه در هر زمان و مکانی این دو فریضه تکامل یافته الهی را تشریح و اجرا کند.

وی بیان کرد: مهمترین هدف قیام عاشورا و نهضت خونین امام حسین (ع) تحکیم، تعمیق و تحقق دین و امور با فریضه امر به معروف و نهی از منکر بود تا به وسیله آن از دشمنان انتقام گرفته شود و برای دیگران هم سایر فرایض الهی در جامعه ساری و جاری گردد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: در جمهوری اسلامی توجه به فریضه امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای همگانی است که باید مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت به آن اهتمام ورزند.

وی نسبت به شناخت بیشتر معروف ها و منکرها در جامعه تاکید کرد و گفت: باید افکار عمومی و جامعه دینی و اخلاقی ‌مان را نسبت به تمام مظاهر معروف و منکر بیشتر آشنا سازیم و حقیقت و حکمت این دو فریضه الهی را به نحوی موثرتری به همگان آموزش دهیم.

نوذری با بیان اینکه، برای بهتر اجرا شدن شعائر اسلامی در جامعه باید فرمایشات مقام معظم رهبری را نصب‌العین قرار دهیم، افزود: برجسته ‌سازی در این راستا امری مهم بوده که ضروری است با آموزش، ترویج و اطلاع رسانی به این مسئله اهتمام ورزید

استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: مهمترین وظایف ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر این است که به نسل‌ جوان و نوجوان و آحاد مردم تفهیم شود که سیمای فریضه امر به معروف و نهی از منکر چیزی جز تعهد و علاقه آمرین آن به سلامتی جامعه نیست چرا که هدف والای سلامتی جامعه با اقدام فایده‌ مند، سنجیده، منطقی و منطبق با حقایق شریعت اسلام عزیز تحقق یافتنی است.

نوذری تاکید کرد: همه مدیران و دستگاه های اجرایی به خصوص فرهنگی و متولیان امر باید از جنبه های مختلف مادی و معنوی با برنامه ریزی و طرح موضوعات و مسائل مختلف به امر به معروف و نهی از منکر در کنار هم و با هم و بطور مداوم بپردازند.

وی بیان داشت: با توجه به اینکه تذکر لسانی وظیفه عمومی و همگانی است باید این فرهنگ را در جامعه ارتقا بخشید.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به انتخاب 40 شهر از سراسر کشور برای اجرای طرح امر به معروف و نهی از منکر و انتخاب شهر گچساران از این استان، تصریح کرد: باید آمادگی کامل داشت و موضوع تبیین شود که این طرح تنها برای زمان، مکان و منطقه‌ای خاص نباشد و در آینده در دیگر مناطق نیز اجرا شود.