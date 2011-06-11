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۲۲ خرداد ۱۳۹۰، ۰:۱۲

سرقت کابلهای مخابراتی /

کابل دزدی در تهران ادامه دارد / 245 شماره تلفن ثابت قطع شد

کابل دزدی در تهران ادامه دارد / 245 شماره تلفن ثابت قطع شد

سرقت کابل در یکی از مراکز مخابراتی تهران منجر به قطع ارتباط تلفنی 245 مشترک شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تلفنهای 245 مشترک مرکز مخابرات شهید نواب صفوی به علت سرقت کابل قطع شد که این قطعی مربوط یه مشترکان با پیش شماره های 5540 الی 5543 در محدوده خیابان کاشان، مابین خیابان یکم تا سوم و کمالی است که شرکت مخابرات استان تهران اعلام کرده که ظرف 48 ساعت آینده این اختلال را برطرف و ارتباط تلفنی مشترکان را بار دیگر برقرار خواهد کرد.

براین اساس و پس از اعلام سرقت کابل که منجر به قطع 245 شماره تلفن ثابت مشترکان در مرکز مخابرات شهید نواب صفوی شده کارکنان فنی شبکه کابل شرکت مخابرات استان تهران بلافاصله به محل اعزام و مشغول تعویض کابل ها شده اند.
 
به گزارش مهر، سرقت متعدد کابل های مخابراتی سالانه چندین میلیارد تومان به شرکت مخابرات ضرر وارد می کند.
کد مطلب 1332747

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