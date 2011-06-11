12 میلیارد ریال برای اجرای طرح فاضلاب شهر نیر اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین حسن زاده بعد از ظهر شنبه در جلسه بررسی مشکلات آب و فاضلاب شهرستان نیر اظهار داشت: با تخصیص این اعتبار و انتخاب پیمانکار جدید عملیات اجرایی این طرح تسریع خواهد شد.

وی با بیان اینکه برای فاز دوم فاضلاب شهری این شهرستان نیز اعتباری بالغ بر 7 میلیارد و 300 میلیون ریال تخصیص یافته است، افزود: هم اکنون فاز دوم این طرح به طول 5.8 کیلومتر در مرحله اجرا قرار دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کل طرح مطالعاتی شبکه فاضلاب در این شهرستان را 26 کیلومتر عنوان کرد و ابراز داشت: برای تکمیل فاضلاب شهری شهرستان نیر اعتباری بالغ بر 40 میلیارد ریال مورد نیاز است.

وی با بیان اینکه از کل این طرح پنج کیلومتر در سال گذشته اجرا شده است، از کلنگ زنی تصفیه خانه شهرستان نیر طی در هفته دولت خبر داد.

فرماندار نیر هم در این جلسه طی سخنانی با بیان اینکه شهرستان نیر در جاده ترانزیتی قرار دارد، خواستار تخصیص به موقع اعتبار برای تسریع در عملیات اجرایی این طرح و آغاز احداث همزمان تصفیه خانه شهری نیر شد.

سید حمید عبادالهی عنوان کرد: هم اکنون با مدیریت و برنامه ریزی اصولی از سوی دستگاه های ذیربط هیچ مشکلی در زمینه تامین آب شرب این شهر و بخش کوراییم وجود ندارد.