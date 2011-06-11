ساعت کار کتابخانه ‌های عمومی بهاباد افزایش یافت

مریم گرانمایه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در روزهای منتهی به کنکور سراسری سال 90 کتابخانه های عمومی بهاباد ساعات بیشتری را پذیرای دانش آموزان کنکوری خواهند بود.
وی افزود: کتابخانه شهید جلیلی بهاباد در شیفت صبح از ساعت هشت تا 12 و در شیفت عصر از ساعت 17 تا 20 پذیرای اعضا به ویژه دانش آموزان کنکوری خواهد بود.
گرانمایه بیان داشت: کتابخانه فاطمیه نیز روزهای زوج هفته در شیفت صبح از ساعت 7 و نیم تا ساعت 14 و 30 دقیقه و روزهای فرد از ساعت 13 تا 20 فعالیت خواهد کرد.
وی همچنین ساعت کار کتابخانه عمومی عطایی را هر روز از ساعت هفت و نیم تا 13 و 30 دقیقه اعلام کرد.
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