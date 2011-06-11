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۲۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۳۸

ساعت کار کتابخانه ‌های عمومی بهاباد افزایش یافت

ساعت کار کتابخانه ‌های عمومی بهاباد افزایش یافت

بهاباد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بهاباد از افزایش ساعات کار کتابخانه های عمومی در روزهای نزدیک به کنکور سراسری 90 خبر داد.

مریم گرانمایه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در روزهای منتهی به کنکور سراسری سال 90 کتابخانه ‌های عمومی بهاباد ساعات بیشتری را پذیرای دانش ‌آموزان کنکوری خواهند بود.

وی افزود: کتابخانه شهید جلیلی بهاباد در شیفت صبح از ساعت هشت تا 12 و در شیفت عصر از ساعت 17 تا 20 پذیرای اعضا به ویژه دانش ‌آموزان کنکوری خواهد بود.

گرانمایه بیان داشت: کتابخانه فاطمیه نیز روزهای زوج هفته در شیفت صبح از ساعت 7 و نیم تا ساعت 14 و 30 دقیقه و روزهای فرد از ساعت 13 تا 20 فعالیت خواهد کرد.

وی همچنین ساعت کار کتابخانه عمومی عطایی را هر روز از ساعت هفت و نیم تا 13 و 30 دقیقه اعلام کرد.

کد مطلب 1332759

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