استفاده از ماسک در معابر عمومی کرمان ضروری است

عباسعلی دامنگیر با اشاره به نفوذ سیستم کم فشار و گرد و غباردر کرمان از مردم خواست در صورت امکان تا پایان برطرف شدن گرد و غبار ناشی از این سیستم که منشاء محلی دارد از حضور در معابر عمومی و کارهای غیر ضروری خود داری کنند.

وی ادامه داد: بخصوص سالمندان و خرد سالان مشمول این امر می شوند و شهروندان در شهر کرمان با توجه به افزایش آلایندگی هوا از ماسک استفاده کنند.

این مسئول افزود: برداشت بی رویه از منابع طبیعی، تخریب منابع طبیعی و کاهش بارندگی و کمبود منابع آبی از مهمترین دلایل بروز چنین پدیده هایی است.

وی هم اکنون میزان گرد و غبار موجود در هوای کرمان را چند برابر حد استاندارد دانست.