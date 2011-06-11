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۲۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۴۳

به دلیل شدت آلایندگی/

استفاده از ماسک در معابر عمومی کرمان ضروری است

استفاده از ماسک در معابر عمومی کرمان ضروری است

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل محیط زیست کرمان با اشاره به ادامه گرد و غبار در این شهر گفت: آلایندگی در کرمان همچنان بیش از حد استاندارد است و مردم به خصوص سالمندان و خردسالان باید در معابر عمومی از ماسک استفاده کنند.

عباسعلی دامنگیر با اشاره به نفوذ سیستم کم فشار و گرد و غباردر کرمان از مردم خواست در صورت امکان تا پایان برطرف شدن گرد و غبار ناشی از این سیستم که منشاء محلی دارد از حضور در معابر عمومی و کارهای غیر ضروری خود داری کنند.

وی ادامه داد: بخصوص سالمندان و خرد سالان مشمول این امر می شوند و شهروندان در شهر کرمان با توجه به افزایش آلایندگی هوا از ماسک استفاده کنند.

این مسئول افزود: برداشت بی رویه از منابع طبیعی، تخریب منابع طبیعی و کاهش بارندگی و کمبود منابع آبی از مهمترین دلایل بروز چنین پدیده هایی است.

وی هم اکنون میزان گرد و غبار موجود در هوای کرمان را چند برابر حد استاندارد دانست.

کد مطلب 1332765

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