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۲۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۵۱

سال جاری/

50 درصد واحدهای مسکن مهر در شهر گلبهار بهره برداری می شود

50 درصد واحدهای مسکن مهر در شهر گلبهار بهره برداری می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل اتحادیه مسکن کارمندان دولت مشهد از بهره برداری 50 درصد واحد های مسکن مهر در شهر جدید گلبهار در نیمه دوم امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود رضا اعظم نوری بعد از ظهر شنبه با اشاره به اینکه تسریع ساخت این واحدها در دستور کار این اتحادیه قرار دارد، گفت: قریب به چهار هزار واحد توسط 30 شرکت تعاونی این اتحادیه در دست ساخت است که روند اجرائی آنها باقوت انجام می گیرد.

مدیرعامل اتحادیه مسکن کارمندان دولت مشهد افزود: علیرغم مشکلات اولیه درحال حاضر با همکاری خوب اعضا، کارهای ساختمانی در مرحله مطلوبی قرار دارد.
 

وی اظهار داشت: بزودی گردهمایی مدیران تعاونی های مهر تحت پوشش این اتحادیه در مشهد برگزار می شود.

مسکن مهر یکی از طرح های دولت در کمک به اقشار آسیب پذیر جامعه است که از سال 86 در کشور آغاز شده است.
 

کد مطلب 1332767

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