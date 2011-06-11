فعالیت مسافربرهای شخصی مهمترین چالش تاکسیرانی در مشهد است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا زارع بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در حال حاضر مشکل اصلی رانندگان تاکسی این شهر مسافربرهای شخصی هستند و در این خصوص نیازمند همکاری سایر نهادها و دستگاه‌ها است.

وی اظهار داشت: بایستی به این معضل به‌صورت قانونی برخورد شود و تا زمانی که همه دستگاهها در این زمینه بسیج نشوند این مشکل دامنگیر رانندگان تاکسی پایتخت معنوی ایران است.

زارعی با اشاره به اینکه سازمان تاکسی‌ رانی به ‌تنهایی نمی‌تواند با این مشکل برخورد کند، تصریح کرد: مشکل مسافربرهای شخصی بعد از هدفمندی یارانه نیز افزایش یافت به‌صورتی که حتی کارمندان نیز به حمل و نقل مسافر درون‌شهری پرداخته‌اند که این واقعا به زیان رانندگان تاکسی است.



وی با بیان اینکه هم اکنون رانندگان تاکسی انگیزه خود را از دست داده‌اند، اذعان داشت: قوه قضاییه و نیروی انتظامی نقش بسزایی در این زمینه دارند که با این پدیده به شکل جدی برخورد نمی‌شود.



زارعی به حضور و فعالیت مسافربرهای شخصی در راه‌آهن نیز اشاره کرد و گفت: همچنین در حال حاضر نزدیک به ده ها دستگاه زوارکش در اطراف حرم فعالیت می‌کنند و متاسفانه در این زمینه نیز برخوردی نمی‌شود.

