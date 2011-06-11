فعالان و اصحاب قرآن‌ در استان مرکزی بیمه شدند

مصطفی مشایخی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: تاکنون 280 نفر از مربیان، فعالان و اصحاب قرآنکریم در موسسات و مراکز قرآنی استان مرکزی در عرصههای آموزش، پژوهش، حفظ قرآنکریم، هنرهای قرآنی و مبلغ و مروج از خدمات بیمه تامین اجتماعی بهرهمند شدند.
وی با بیان اینکه بیمه شدن در هر یک از رشتههای قرآنی شرایط خاص خود را دارد، افزود: فراخوان استفاده از بیمه تکمیلی نیز برای اصحاب قرآنی اعلام شده و علاقهمندان میتوانند تا پایان ماهجاری برای بهرهمندی از این بیمه اقدام کنند.
مشایخی گفت: بیمه اصحاب و مربیان قرآنی با هدف ترویج فرهنگ غنی قرآنکریم بین افراد انجام شده است.
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