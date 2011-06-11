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۲۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۹:۴۸

محمود شیعی مطرح کرد:

پیکان با انگیزه بازگشت به لیگ برتر آماده می‌شود/ معرفی سرمربی در روزهای آتی

پیکان با انگیزه بازگشت به لیگ برتر آماده می‌شود/ معرفی سرمربی در روزهای آتی

مدیرعامل باشگاه پیکان تاکید کرد، تیم فوتبال این باشگاه با ترکیبی تازه با انگیزه صعود مجدد به رقابت‌های لیگ برتر، آماده حضور در مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود شیعی، مدیرعامل موسسه فرهنگی ورزشی ایران خودرو ضمن بیان این مطلب افزود: ما هر چه تلاش کردیم با مسئولان قزوین به نقطه مشترکی نرسیدیم، البته آنها حق دارند نسبت به تیم فوتبال پیکان که زحمتی برای آن نکشیده‌اند، بی تفاوت باشند خصوصا در شرایط کنونی که تیم از رقابت‌های لیگ برتر سقوط کرده است.

وی افزود: ورزش عوامل خاص خودش را دارد و باید صداقت و جوانمردی در بطن و متن آن نمود عینی داشته باشد. ما بارها از دوستان قزوینی خواهش کردیم تکلیف‌شان را با تیم فوتبال پیکان مشخص کنند اما آن قدر تعلل و کم کاری کردند که تیم سقوط کرد.

شیعی با اشاره به شرایط ویژه رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور یادآور شد: باید تمام تلاش ما معطوف به صعود مجدد به رقابت‌های لیگ برتر در سال جاری باشد در غیر این صورت اشتهای ارتقا را از دست داده و به حضور در کلاس پایین‌تر عادت می کنیم.

مدیرعامل باشگاه پیکان در ارتباط با کادر فنی این تیم نیز گفت: طی روزهای آتی  و پس از برگزاری جلسه هیئت مدیره اعضاء نسبت به تعیین بودجه ، انتخاب اعضای کادر فنی تیم  اقدام خواهد شد.

کد مطلب 1332807

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