جمعیت تحت پوشش شبکه فاضلاب بیرجند به 75 درصد می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی عراقی زاده عصر شنبه در بازدید استاندار خراسان جنوبی از پروژه فاضلاب بیرجند اظهارداشت: اجرای پروژه فاضلاب در سال گذشته پیشرفت 130 درصدی در استان داشته است.

وی ادامه داد: این شرکت موفق به اخذ مجوز و مصوبات لازم از وزارت نیرو و شورای اقتصاد برای استفاده از تسهیلات بانک اکو شده است.

عراقی ‌زاده افزود: دریافت تسهیلاتی معادل 19 میلیون یورو در راستای توسعه تصفیه‌خانه فاضلاب شهر بیرجند از این محل در دست پیگیری است.

وی تصریح کرد: این تسهیلات با استفاده از فرصت‌های ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت برای ایجاد زیرساخت‌های لازم در بخش فاضلاب استان صورت گرفته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی گفت: در سال گذشته شاهد توسعه خدمات فاضلاب در دو شهر فردوس و سربیشه بوده‌ایم.

عراقی ‌زاده به اجرای خوب قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و افزود: با اطلاع‌‌ رسانی مناسبی که صورت گرفت با وجود کمترین تنش‌ها کاهش مصرف آب در بخش‌های مختلف را داشته ایم.

وی همچنین به محدودیت منابع آبی در استان اشاره کرد و خواستار توجه ویژه به بخش کشاورزی و استفاده از شیوه‌های نوین آبیاری برای کاهش مصرف آب در این بخش شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی ادامه داد: با انجام این کار مازاد آب بخش کشاورزی در اختیار بخش شرب و مشترکین قرار می ‌گیرد.

استاندار خراسان جنوبی نیز فعالیت‌های شرکت آب و فاضلاب استان را با توجه به محدودیت‌های موجود در سال 89 مطلوب ارزیابی کرد و گفت: این شرکت یکی از شرکت‌های فعال در امر خدمات‌ رسانی و انجام پروژه‌های عمرانی به شمار می‌ رود.

قهرمان رشید جذب سرمایه‌ گذار داخلی و خارجی را برای انجام پروژه‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌ ها ضروری عنوان کرد و افزود: باید تمام تلاش و همت خود را برای جذب سرمایه‌ گذار به کار ببندیم.