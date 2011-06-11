نشست اعضای کادر فنی و معاونان استقلال برگزار شد/وداع یک مربی با آبی پوشان

به گزارش خبرنگار مهر، نشست اعضای کادر فنی و معاونان باشگاه استقلال عصر امروز شنبه در دفتر کار علی فتح الله زاده، سرپرست این باشگاه برگزار شد.

این نشست با 45 دقیقه تاخیر از ساعت 18:45 و با حضور علی فتح الله زاده، منصور پورحیدری، پرویز مظلومی، بهتاش فریبا، امین نوروزی و علی نظری جویباری آغاز شد که طی آن پیرامون مسائل مختلف تیم فوتبال استقلال بحث و گفتگو شد.

براساس اعلام پرویز مظلومی، سرمربی تیم فوتبال استقلال در نشست امروز تقسیم وظایف بین اعضای کادرفنی، سرپرستی و مدیریتی باشگاه صورت گرفت تا این تیم با تدارکات کافی مهیای حضور در یازدهمین دوره لیگ برتر شود.

سرمربی تیم فوتبال استقلال همچنین اعلام کرد: از فصل آینده بهزاد نوشادی به عنوان مربی بدنساز کادر فنی تیم فوتبال استقلال را همراهی نمی کند و یورگن گده آلمانی امور مربوط به بدنسازی را در تیم زیر نظر خواهد گرفت.

در حالیکه قرار بود در نشست امروز فهرست بازیکنان مازاد تیم استقلال اعلام شود، این اتفاق صورت نگرفت تا همچنان شاهد گمانه زنی برای تعیین بازیکنان مازاد این تیم باشیم.