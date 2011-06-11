جزئیات نحوه نقل و انتقال در دانشگاههای علوم پزشکی/ جدول وضعیت 4دانشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، اطلاعیه های دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان، شیراز، مشهد و گیلان به طور نمونه مورد بررسی قرار گرفته است.

بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای پذیرش دانشجویان متقاضی انتقالی و میهمانی سال 90-91 با توجه به ظرفیت محدود این دانشگاه برای پذیرش دانشجویان متقاضی انتقال، میهمانی و تغییر رشته توأم با انتقال مقرر شده است که ثبت نام دانشجویان تنها از طریق سایت سامانه اینترنتی معاونت آموزشی صورت گیرد.

متقاضیان می توانند از اول تیرماه سال 90 برای دریافت فرمهای مربوطه و جزئیات آن به سامانه نقل و انتقالات که در پایگاه اینترنتی اداره کل آموزش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان قرار دارد، مراجعه کنند. ثبت نام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای فرآیند نقل و انتقالات نیمسال اول 91 - 90 از 15 تیرماه انجام می پذیرد. در این دوره هیچگونه تقاضایی به صورت حضوری یا مکاتبه ای مورد پذیرش نخواهد بود.

بر اساس این گزارش، نام نویسی درخواست نقل و انتقالات دانشجویان سال تحصیلی 91-90 دانشگاه علوم پزشکی مشهد از 10 خرداد آغاز شده و تا 20 تیرماه ادامه دارد. متقاضیان تنها به صورت اینترنتی و با مراجعه به پایگاه اینترنتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد می توانند برای نام نویسی اقدام و کد رهگیری خود را دریافت کنند.

بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی مشهد، این دانشگاه به دلیل کمبود ظرفیت و فضای آموزشی و ازدیاد دانشجو در خصوص پذیرش دانشجوی میهمان، انتقال و تغییر رشته محدودیت دارد و بررسی درخواست دانشجویان متقاضی، انتقال، میهمان و تغییر رشته سال تحصیلی 91-90 منحصراً از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه صورت می گیرد.

درخواستهایی که خارج از این روش و به صورت دستی و یا حضوری برای دانشگاه ارسال شود فاقد اعتبار و به آنها ترتیب اثر داده نخواهد شد و عیناً برگشت داده می شود. همچنین به تقاضای دانشجویان متقاضی مشروط و آن دسته از دانشجویانی که از نظر تحصیلی وضعیت مبهمی دارند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ردیف نام دانشگاه تاریخ نقل و انتقال برخی از شرایط نقل و انتقال 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان یک تا 15 تیرماه 90 ثبت نام دانشجویان تنها از طریق سایت سامانه اینترنتی معاونت آموزشی صورت می گیرد 2 دانشگاه علوم پزشکی مشهد 10 خرداد تا 20 تیرماه 90 دانشگاه هیچ تعهدی برای ارائه خوابگاه، تغذیه و مسائل رفاهی به دانشجویان پذیرفته شده میهمان، انتقال و یا تغییر رشته ندارد 3 دانشگاه علوم پزشکی شیراز ارسال مدارک تا 15 تیرماه 90 درخواستهایی که خارج از روش اینترنتی و به صورت دستی و یا حضوری برای دانشگاه ارسال شود فاقد اعتبار است 4 دانشگاه علوم پزشکی گیلان ارسال مدارک تا 30تیرماه 90 با توجه به ظرفیت محدود دانشگاه، میهمانی در این دانشگاه با پرداخت شهریه همراه خواهد بود

تمام متقاضیان نقل و انتقال در دانشگاه علوم پزشکی مشهد از اول تا 10 مرداد می توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و وارد کردن کد رهگیری و کد ملی نسبت به ویرایش اطلاعات و در صورت کسر یا نقص مدارک نسبت به ارسال مجدد مدارک خود اقدام کنند.

دانشگاه علوم پزشکی مشهد هیچگونه تعهدی در قبال ارائه خوابگاه ، تغذیه و مسائل رفاهی به دانشجویان پذیرفته شده میهمان،انتقال و یا تغییر رشته ندارد.

دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز اقدام به راه اندازی سامانه ثبت نام دانشجویان متقاضی میهمانی و انتقال کرده است و دانشجویان متقاضی میهمانی، انتقال و انتقال توام با تغییر رشته می توانند تا 15 تیرماه مدارک خود را ارسال کنند. همچنین از اول تا 10 مرداد 90 فرصت دارند نسبت به ویرایش و تکمیل نقایص مدارک اقدام کنند و نتایج نهایی متعاقبا بعد از برگزاری کمیسیون نقل و انتقالات به متقاضیان اعلام می شود.

دانشگاه علوم پزشکی گیلان هم برای دانشجویان متقاضی نقل و انتقال، میهمانی به این دانشگاه برای نیمسال اول سال تحصیلی 91-90 را صرفاً از طریق ثبت نام الکترونیکی انجام می دهد و متقاضیان می توانند فایل درخواست و مستندات اسکن شده را تا تاریخ 30 تیرماه به این دانشگاه ارسال کنند.

بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی گیلان، با توجه به ظرفیت محدود دانشگاه، میهمانی در این دانشگاه با پرداخت شهریه همراه خواهد بود و صرفاً یک درخواست دانشجو اعم از میهمانی یا انتقال قابل طرح در شورای نقل و انتقال این دانشگاه است.

درخواستهای انتقال دارای یکی از شرایط مندرج در آیین نامه های آموزشی (ازدواج دختر، کفالت، بیماری صعب العلاج و ... ) که همگی بعد از قبولی در دانشگاه صورت گرفته باشد، در جلسه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.