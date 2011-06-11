مازندران سالانه 15 میلیون متر مکعب مصالح ساختمانی نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری بعد از ظهر شنبه در همایش قانون و محیط زیست در ساری افزود: برای تامین این مصالح ساختمانی به ناچار مجبور به استفاده از اراضی استان هستیم.

وی اظهار داشت: در عصر مدرن تکنولوژی انسانها دارای نیازهای متنوع هستند و جمعیت انسان رو به فزونی بوده و انسان به صورت قلدرمابانه با طبیعت قهر کرده است.

معاون عمرانی استانداری مازندران با اشاره به اینکه قانون مداری و حفظ محیط زیست باید در جامعه متجلی شود، تصریح کرد: مسابقه توسعه در استان باید با رعایت محیط زیست پایدار صورت گیرد.

هاشمی حیدری با بیان اینکه در قالب طرح توسعه پایدار باید روابط انسان و طبیعت تعریف شود گفت: گسترش شهرسازی در ارتفاع می تواند در جهت حفظ منابع طبیعی بکر مازندران تا حدودی اثرگذار باشد.

وی با اعلام اینکه برای استفاده بهینه از منابع طبیعی استان نیازمند استحصال زمین از دریا در مازندران هستیم، افزود: طرح جامع توسعه مازندران باید به صورت منطقی تبیین شود.

معاون استاندار مازندران با اشاره به اینکه برای توسعه نیاز به طبیعت داریم گفت: ورود به جنگل به دریا باید به صورت هدفمند و اساسی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه متاسفانه دریای مازندران در برخی فصول سال برای استفاده گردشگران تعریف شده است، گفت: با استفاده بهینه و اساسی از دریا می توان همه منابع طبیعی و اراضی سرزمینی استان را حفظ کرد.

هاشمی افزود: دست درازی انسان به طبیعت سبب بروز تلفات جانی و مالی در کشور شده است.