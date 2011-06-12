تحقیقات کشاورزی در گیلان نیازمند حمایتهای مالی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پورکاظمی شامگاه شنبه به مناسبت هفته جهاد کشاورزی در جمع مدیران این سازمان با اعلام اینکه مهمترین مشکلی که در زیر بخش تحقیقات و پژوهش در حوزه جهاد کشاورزی وجود دارد، حمایت مالی مناسب است، افزود: پتانسیل نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات تحقیقاتی در استان وجود دارد تنها مشکل تامین هزینه های اجرای پروژه های تحقیقاتی - پژوهشی است.

وی اظهارداشت: در برنامه چهارم توسعه بندی به این مضمون آمده بود که دستگاههای اجرایی می توانند درصدی از بودجه خود را برای حمایت از تحقیقات اختصاص دهند.

رئیس انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری گفت: بند 108 قانون برنامه بودجه سال 90 دستگاههای اجرایی را مکلف کرده است نیم تا سه درصد بودجه در اختیار دستگاهها و شرکت های دولتی دراین زمینه هزینه شود، جدا از آن بودجه ای که دستگاههای برای تحقیقات استفاده می کنند.

کارگروه پژوهش در گیلان راه اندازی می شود

وی همچنین از تشکیل کارگروه پژوهش در استان خبر داد و برلزوم انجام موافقت نامه های بین مراکز تحقیقاتی و دستگاههای اجرایی استان تاکید کرد تا بتوان با این رویکرد دو تا سه میلیارد تومان برای کمک به بخش تحقیقات استان بکارگیری شود.

کاظمی پور عنوان کرد: استان گیلان به واسطه برخورداری ازموقعیت استراتژیک کشاورزی در مجموع استانهای کشور بیشترین تعداد مراکز پژوهشی و تحقیقاتی که نقش محوری ملی، بین المللی و حتی منطقه ای دارند، برخوردار است.

وی گفت: بیش از 9 موسسه و پژوهشکده شامل موسسه تحقیقات برنج، انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری، پژوهشکده آبزی پروری، پژوهشکده بیوتکنولوژی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، مرکز تحقیقات چای، مرکز تحقیقات فرآوری آبزیان، مرکز تحقیقات کرم ابریشم و مرکز آموزش کشاورزی میرزاکوچک خان در استان فعال است.

رئیس انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری گفت: تعدادی از این مراکز رفرنس جهانی و نمایندگی حتی در سطح قاره آسیا را دارند، سابقه برخی از این مراکز به بیش از یک قرن می رسد.

100 عضو هیئت علمی در مجموعه مراکز تحقیقاتی استان فعالیت دارند

وی افزود: در مجموع 100 عضو هیئت علمی در مراکز تحقیقاتی استان فعالیت دارند که 32 نفر دانشیار و استادیار و 68 نفر مربی هستند، این تعداد در مقام مقایسه چند برابر اعضای هیئت علمی زیر بخش کشاورزی حتی دانشگاه گیلان و دانشگاه آزاد است.

کاظمی پور ادامه داد: زیربنایی آزمایشگاهی تخصصی که در مجموعه استان ایجاد شده هشت هزار و 500 متر مربع است.

وی با اعلام اینکه اولویت تحقیقاتی که این مراکز دارند به کلی برای اهداف وزارتخانه است و جنبه کاربردی دارد، افزود: روند طراحی پروژه ها به این منوال بوده که نخست نیاز از بخش اجرا گرفته می شود و بر اساس آن با بهره گیری از تمام توانمندی های موجود به نحوه ممکن به اجرا در می آید.

رئیس انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری همچنین به افزایش 11 برابر تولید علم در کشور اشاره کرد و اظهارداشت: بخش عمده از این مهم مربوط به سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی با دو هزار و 200 نفر عضو هیئت علمی است.

وی اعلام کرد: مجموعه تحقیقات در استان به عنوان یک گنجینه و ذخیره علمی است نه تنها پاسخگو و نقش موثری در مسائل علمی در زیر بخش کشاورزی استان دارند بلکه به عنوان افراد رفرنس در سطح ملی و تصمیات وزارتخانه ای است.

کاظمی پور در ادامه از استاندار گیلان خواست بازدید دوره ای از مراکز علمی و پژوهشی در سطح استان داشته باشند.