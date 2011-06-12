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۲۲ خرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۴۳

در گفتگو با مهر اعلام شد:

سند اشتغال استان قزوین تدوین می شود

سند اشتغال استان قزوین تدوین می شود

قزوین- خبرگزاری مهر: مدیرکل کار و امور اجتماعی استان قزوین گفت: به منظور تعیین اولویت های بخش اشتغال و فرصت های سرمایه گذاری سند اشتغال استان تدوین می شود.

علی ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: با توجه به تعهد اشتغال که همه ساله در استان مصوب و اجرایی می شود برنامه ریزی اصولی برای تحقق آن امری ضروری است.
 
وی تصریح کرد: سند اشتغال استان در سه بخش دستگاهی، شهرستانی و استانی در دست تهیه است و با تکمیل آن نقشه راه استان در بخش اشتغال و سرمایه گذاری در برنامه پنجم توسعه مشخص می شود.
 
مدیرکل کار و امور اجتماعی استان قزوین یادآورشد: با تکمیل این سند ضمن مشخص شدن ظرفیت ها، اولویت های بخش اتشغال و فرصت های سرمایه گذاری، اطلاعات دقیقی در اختیار فعالان بخش اقتصادی و مسئولان استان قرار می گیرد.
 
کار تدوین این سند هم اکنون 45 درصد پیشرفت دارد.
 
کد مطلب 1332857

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