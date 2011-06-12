سند اشتغال استان قزوین تدوین می شود

علی ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: با توجه به تعهد اشتغال که همه ساله در استان مصوب و اجرایی می شود برنامه ریزی اصولی برای تحقق آن امری ضروری است.

وی تصریح کرد: سند اشتغال استان در سه بخش دستگاهی، شهرستانی و استانی در دست تهیه است و با تکمیل آن نقشه راه استان در بخش اشتغال و سرمایه گذاری در برنامه پنجم توسعه مشخص می شود.

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان قزوین یادآورشد: با تکمیل این سند ضمن مشخص شدن ظرفیت ها، اولویت های بخش اتشغال و فرصت های سرمایه گذاری، اطلاعات دقیقی در اختیار فعالان بخش اقتصادی و مسئولان استان قرار می گیرد.

کار تدوین این سند هم اکنون 45 درصد پیشرفت دارد.

