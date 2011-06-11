رئیس دانشکده امام محمد باقر ساری استعفا داد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل یزدانی پرائی، رئیس دانشکده فنی امام محمدباقر(ع) ساری برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه ساری استعفای خود را تقدیم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری کرد.



یزدانی در متن استعفایی به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به دانشجو آورده است: خدمت در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تحت ولایت مطلقه فقیه و بالاخص با زعامت مقام معظم رهبری برای این جانب اسماعیل یزدانی پرائی به عنوان رئیس دانشکده فنی امام محمد باقر (ع) ساری مایه فخر و مباهات است.

وی افزود: بنا دارم به فضل الهی در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی کاندیدای شهرستان ساری شوم و در سنگر قانونگذاری به منظور خدمت به اسلام و تحقق آرمان مقدس شهدا و امام خمینی (ره) و منویات مقام معظم رهبری توفیق خدمت پیدا کنم.

یزدانی آورده است: بدین وسیله مراتب استعفای خود را از ریاست دانشکده فنی امام محمد باقر (ع) ساری به حضور جنابعالی اعلام می دارم خواهشمندم نسبت به پذیرش استعفای این جانب اقدام لازم مبذول کنید.

به گزارش مهر، پیش تر رئیس سازمان جهادکشاورزی مازندران نیز استعفای خود را جهت شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که هنوز مورد موافقت وزیر جهادکشاورزی قرار نگرفته است.

با نزدیک شدن به ایام قانونی استعفای افراد حقوقی برای شرکت در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، شخصیت ها و مسئولان مختلفی نظیر فرماندار تنکابن، یکی از اعضای شورای شهر ساری و فرماندار نوشهر استعفای خود را از سمتهای اداری خود اعلام کردند.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد تا پایان یافتن زمان قانونی استعفای افراد حقوقی و اداری برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی، فرمانداران و مسئولان دیگری نظیر فرماندار ساری به این جمع افزوده شوند.