عباس آباد نکاء از فقر فرهنگی رنج می برد

به گزارش خبرنگار مهردر نکا، رضا آزادی کناری بعد از ظهر شنبه در جلسه بررسی مشکلات و معضلات عباس آباد نکاء افزود: براساس مطالعات انجام شده در این محله، کار سخت افزاری، جوابگوی حل مسائل نیست و باید در این خصوص از طریق فعالیتهای فرهنگی، امنیتی، عمرانی وارد شد.



وی اظهار داشت: خوشبختانه با حضور وزار و مسئولان در این منطقه، بارقه های امید در منطقه جان گرفته و اکنون وضعیت خیابان سازی، پیاده روها، ایجاد اشتغال و شناسنامه دار کردن اهالی و ساختمان ها و ... از وضعیت مطلوبی برخوردار است.



آزادی ادامه داد: تحول و تغییر در این منطقه نیازمند کارهای زیر بنایی و فرهنگی است و تا هنگامی که جهل و بیسوادی با این مردم باشد، پیشرفتی حاصل نمی شود.



وی افزود: مقدمات تغییر زندگی در عباس آباد نکا فراهم شده و در این خصوص، مردم و مسئولان باید با کمک هم در این رابطه گام بردارند و این معضل را برطرف کنند.



فرماندار نکا اظهار داشت: در عباس آباد نکا علاوه بر کارهای فرهنگی و دایر کردن مدرسه برای پیش دبستانی، کلاس اول و دوم، در راستای مشاوره رفتاری و ایجاد مهد روستا نیز اقدام شده و خوشبختانه تحولات مناسیبی در این رابطه ایجاد شده است.



وی گفت: در حال حاضر 300 خانوار و در حدود یک هزار و 300 نفر در این محله ساکن هستند که نیازمند برنامه اساسیدر رابطه با کاهش ناهنجاریهای اجتماعی و خطرات ناشی از آن در این محله هستند.

عباس آباد یکی از مناطق آلوده در شهر نکاء بوده که به دلیل بی توجهی مسئولان به مرکز فروش انواع مواد مخدر و مصرف این مواد توسط جوانان مبدل شده است.