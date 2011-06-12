جشنواره استانی نمایش عروسکی بوشهر به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، در آیین اختتامیه این جشنواره که شنبه شب برگزار شد نمایش " راه خونه فرشته ‌ها " به کارگردانی حمیده ناجی از مرکز فرهنگی هنری شماره یک بوشهر و نمایش "توبه گرگ مرگه " به کارگردانی قمر غلامیان از مرکز دیلم اول و دوم شدند.

این دو نمایش همچنین مجوز حضور در جشنواره منطقه‌ سه کشور را که 25 تا 27 تیر در شهرکرد برگزار می شود نیز دریافت کردند.

از مجموع 11 گروه نمایشی متقاضی شرکت در جشنواره، پس از بازبینی 7 گروه برای شرکت در مرحله استانی انتخاب شده بودند .

سیزدهمین جشنواره استانی نمایش عروسکی مراکز فرهنگی هنری استان بوشهر در پنج منطقه استان از 25 اردیبهشت آغاز شده بود.