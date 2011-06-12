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۲۲ خرداد ۱۳۹۰، ۸:۵۰

آیت الله صفایی بوشهری:

غرب از زن به عنوان یک کالا استفاده می کند

غرب از زن به عنوان یک کالا استفاده می کند

بوشهر - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: غرب از زن به عنوان کالایی در راه رسیدن به اهداف خود استفاده می کند در حالیکه اسلام بالاترین جایگاه را برای زن قائل شده و بهشت را زیرپای مادران دانسته است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری شنبه شب در نشست با بانوان فرهیخته استان اظهارداشت: انجام دفاع مقدس فرهنگی و تقویت فرهنگ اعتقادی و رفتاری بانوان یک ضرورت است.

وی با بیان اینکه بانوان در انجام فعالیتهای فرهنگی، آموزشی و تربیتی نقش مهمی دارند، افزود: حضور بانوان در عرصه های اجتماعی به ویژه فعالیتهای فرهنگی، آموزشی و تربیتی جامعه را در برابر بسیاری از ناهنجاری ها بیمه خواهد کرد.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری بوشهر نیز به فعالیتهای گوناگون بانوان درجامعه اشاره کرد و از ایجاد نمایندگی بنیاد تعاون بانوان در استان خبر داد و گفت: این نهاد نقش ویژه ای در ساماندهی فعالیت های اقتصادی بانوان دارد.

زهرا عرفان روند توسعه استان را مطلوب ارزیابی کرد و اظهارداشت: جهت حرکت در مسیر رشد و سازندگی باید از توان بانوان استان بهره‌ گیری بیشتری شود.

کد مطلب 1332886

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