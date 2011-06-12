غرب از زن به عنوان یک کالا استفاده می کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری شنبه شب در نشست با بانوان فرهیخته استان اظهارداشت: انجام دفاع مقدس فرهنگی و تقویت فرهنگ اعتقادی و رفتاری بانوان یک ضرورت است .

وی با بیان اینکه بانوان در انجام فعالیتهای فرهنگی، آموزشی و تربیتی نقش مهمی دارند، افزود: حضور بانوان در عرصه های اجتماعی به ویژه فعالیتهای فرهنگی، آموزشی و تربیتی جامعه را در برابر بسیاری از ناهنجاری ها بیمه خواهد کرد.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری بوشهر نیز به فعالیتهای گوناگون بانوان درجامعه اشاره کرد و از ایجاد نمایندگی بنیاد تعاون بانوان در استان خبر داد و گفت: این نهاد نقش ویژه ای در ساماندهی فعالیت های اقتصادی بانوان دارد .

زهرا عرفان روند توسعه استان را مطلوب ارزیابی کرد و اظهارداشت: جهت حرکت در مسیر رشد و سازندگی باید از توان بانوان استان بهره‌ گیری بیشتری شود.