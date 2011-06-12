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۲۲ خرداد ۱۳۹۰، ۸:۳۹

با هدف معرفی استان/

همایش ملی روز اردبیل برگزار می شود

همایش ملی روز اردبیل برگزار می شود

اردبیل - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی استان اردبیل با تاکید بر ضرورت معرفی قابلیتها و توانمندیهای استان گفت: در همین راستا همایش ملی روز اردبیل در آینده نزدیک برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز ندایی شامگاه شنبه در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی روز استان اظهار داشت: این همایش با اولویت و با حفظ اصول و خاستگاه تشیع برگزار خواهد شد، چرا که اردبیل مهد تشیع بوده و شیعه نیز مختص تمام ملت ایران و مسلمانان جهان است.

وی اضافه کرد: توانمندیهای استان در قالب یک جلد کتاب و به دو زبان انگلیسی و فارسی و با معرفی قابلیتها و پتانسیلهای اردبیل در تمام زمینه ها بویژه آثار تاریخی و طبیعی تهیه و در اختیار شرکت کنندگان این همایش قرار خواهد گرفت.

مدیرکل میراث فرهنگی استان از تمام دستگاه های فرهنگی و ذیربط خواست به منظور هر چه باشکوهتر برگزار شدن این همایش همکاری و همیاری تنگاتنگ با ستاد بزرگداشت روز اردبیل و میراث فرهنگی داشته باشند.

نمایشگاه تولیدات استان اردبیل گشایش می یابد

وی همچنین از ایجاد نمایشگاه تولیدات و محصولات استان به منظور معرفی ویژگیهای منحصر به فرد گردشگری استان همزمان با روز اردبیل خبر داد و افزود: این نمایشگاه قبل از شروع ماه مبارک رمضان دایر و در معرض دید و استفاده شهروندان و گردشگران قرار خواهد گرفت.

ندایی به چهارم مرداد ماه روز اردبیل به عنوان روز تاریخ شناسی استان اشاره کرد و یادآور شد: تلاش شده برنامه های اجرایی در این روز بر اساس معرفی مناطق گردشگری و توریستی استان طرح ریزی شود.

وی با اشاره به تشکیل ستاد روز اردبیل، برگزاری همایشهای فرهنگی، هنری و اجتماعی، معرفی شخصیتهای فرهیخته استان، تجلیل کار آفرینان برتر داخل و خارج، شناساندن استعدادهای بالقوه و بالفعل استان و... را از جمله برنامه های این ستاد در روز اردبیل عنوان کرد.

به گفته مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همزمان با چهارم مرداد ماه جاری به عنوان روز اردبیل از تندیس رحیم موذن زاده اردبیلی چهره ماندگار کشور پرده برداری خواهد شد.

کد مطلب 1332893

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