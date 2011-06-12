دو چالش جدی مسکن مهر خوزستان/ خانه ها بین متقاضیان تقسیم شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر حجازی شامگاه شنبه در نشست شورای مسکن مهر استان خوزستان اظهار داشت: با وجود تمام پیشرفتهایی که در طرح مسکن مهر استان حاصل شده هم اکنون با دو چالش مواجه هستیم.

وی افزود: آماده سازی مناطقی که خانه های مسکن مهر در آنها ساخته می شود یکی از جدی ترین چالشهای ما هستند که دستگاه های اجرایی باید به سرعت امکانات اولیه نظیر مدرسه، مسجد، پارک و همچنین زیرساختهای لازم را در این مناطق آماده کنند.



حجازی ادامه داد: چالش دوم نیز موضوع آورده سهم مردم در طرح مسکن مهر است که متاسفانه آنگونه که انتظار می رود آورده مردم تحقق نیافته و در این راه فرمانداران باید تلاش بیشتری برای جذب این سپرده ها از خود نشان دهند.



رئیس شورای مسکن استان خوزستان، لازمه تحقق جذب آورده های مردم را مشخص کردن بلوکهای آماده و نیمه آماده و اختصاص آنها با قرعه کشی به کسانی که بیشترین سهم آورده را بین سایر اعضای مسکن دارند دانست و گفت: با این کار یعنی اینکه هرکس از کسانی که سهم آورده بیشتری پرداخت کرده اند بلوکی را به وی اختصاص دهیم سایر مردم هم ترغیب می شوند که سهم آورده خود را پرداخت کنند.



حجازی افزود: یک سال پیش دستور اجرای این کار یعنی اختصاص بلوک به بلوک به مردم را به فرمانداران شهرهای مختلف استان اعلام کردم ولی نمی دانم چرا این کار توسط آنها اجرا نشده که اگر اجرا می شد امروز ما با چالشی به نام نیاوردن سهم آورده مردم برای ساخت خانه ها مواجه نمی شدیم.



وی عنوان کرد: اگر ما بین افرادی که 10 میلیون تومان و کسانی که دو میلیون تومان به عنوان آورده قائل می شدیم امروز همه راغب به پرداخت سهم خود می شدند.



استاندار خوزستان تاکید کرد: باید ظرف دو هفته آینده فرمانداران بلوک به بلوک خانه های در حال ساخت را به ترتیب بین افرادی که بیشترین آورده را دارند به صورت قرعه کشی اختصاص دهند.



حجازی تصریح کرد: از زمانی که طرح مسکن مهر آغاز شد در استان خوزستان ساخت 77 هزار واحد مسکونی آغاز شده در حالیکه از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا قبل از آغاز این طرح حتی پنج هزار واحد نیز توسط تعاونیها برای مردم ساخته نشده بود.



رئیس شورای مسکن استان خوزستان تاکید کرد: این کار باعث شده زمانی که مردم از خرید خانه های معمولی هم عاجز شده بودند سپری شود و اکنون حتی خانه هایی در بهترین نقاط شهر هم روی دست صاحبان و سازنده های آنها بماند.



وی گفت: باید این زحمت چند ساله را جدی بگیریم تا با قدرت به اهداف ترسیم شده در این خصوص دست پیدا کنیم. در شرایط فعلی هرگونه تعلل در طرح مسکن مهر با توجه به گران شده مصالح و مواد مصرفی در ساخت خانه ها به ضرر مردم و تعاونیهاست.



حجازی تمام فرمانداران شهرهای استان را به بازدید روزانه از طرح های مسکن مهر توصیه کرد و اظهار داشت: اگر فرمانداران به صورت روزانه از طرح های مسکن مهر بازدید نکند از آن گله مند خواهم بود چه برسد به اینکه برخی از فرمانداران هفته ای یک بار هم این کار را نمی کنند.



وی اضافه کرد: اگر فرمانداران این کار را بکنند باعث دلگرمی سازندگان خانه های طرح مسکن مهر می شوند و سرعت گرفتن کارها حداقل مزیت این کار است.