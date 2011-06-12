رانندگان رشتی تمایلی به استفاده از پارکینگ ندارند

سید تقی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه در حال حاضر 12 پارکینگ در شهر رشت وجود دارد، افزود: علاوه بر این جایگاه های برای پارک خودرو در حاشیه معابر و خیابان های اصلی پیش بینی شده است.

وی همچنین با اشاره به اینکه پارک دوبله یعنی سد معبر یک خیابان و نقض آشکار حقوق شهروندی است افزود: متاسفانه رانندگان هنوز نمی دانند پارک دوبله تحت هر شرایطی ممنوع و جریمه دارد.

سرپرست پلیس راه راهنمایی و رانندگی گیلان با اشاره به اینکه قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی هنوزدر قالب کلانشهر، در رشت عمل نمی شود، افزود: کلانشهری رشت در دور دوم سفر هیئت دولت به گیلان به تصویب رسیده است.

وی ادامه داد: در سال گذشته 71 هزار و 613 فقره انواع گواهینامه رانندگی در مراکز صدور گواهینامه استان صادر شده که یک هزار و 598 فقره پایه یکم، 27 هزار و 863 فقره گواهینامه ب یک، دو هزار و 46 فقره گواهینامه ب دو و هفت هزار و 850 فقره موتورسیکلت و تعداد 26 هزار و 405 فقره تعویض شده و پنج هزار و 871 فقره المثنی است.

امینی ضمن اشاره به تعداد آموزشگاههای مجاز در سطح گیلان یادآورشد: در استان 68 آموزشگاه فعال ب یک و 10 آموزشگاه ب دو وجود دارد.