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۲۲ خرداد ۱۳۹۰، ۸:۲۰

رانندگان رشتی تمایلی به استفاده از پارکینگ ندارند

رانندگان رشتی تمایلی به استفاده از پارکینگ ندارند

رشت - خبرگزاری مهر: سرپرست پلیس راه راهنمایی و رانندگی گیلان گفت: بسیاری از رانندگان راضی نیستند به پارکینگها مراجعه کنند، حاضرند دوبله پارک، زیر تابلوی حمل با جرثقیل بماند ولی به پارکینگ نروند.

سید تقی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه  در حال حاضر 12 پارکینگ در شهر رشت وجود دارد، افزود: علاوه بر این جایگاه های برای پارک خودرو در حاشیه معابر و خیابان های اصلی پیش بینی شده است.  

وی همچنین با اشاره به اینکه پارک دوبله یعنی سد معبر یک خیابان و نقض آشکار حقوق شهروندی است افزود: متاسفانه رانندگان هنوز نمی دانند پارک دوبله تحت هر شرایطی ممنوع و جریمه دارد.

سرپرست پلیس راه راهنمایی و رانندگی گیلان با اشاره به اینکه قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی هنوزدر قالب کلانشهر، در رشت عمل نمی شود، افزود: کلانشهری رشت در دور دوم سفر هیئت دولت به گیلان به تصویب رسیده است.

وی ادامه داد: در سال گذشته 71 هزار و 613 فقره انواع گواهینامه رانندگی در مراکز صدور گواهینامه استان صادر شده که یک هزار و 598 فقره پایه یکم، 27 هزار و 863 فقره گواهینامه ب یک، دو هزار و 46 فقره گواهینامه ب دو و هفت هزار و 850 فقره موتورسیکلت و تعداد 26 هزار و 405 فقره تعویض شده و پنج هزار و 871 فقره المثنی است.

امینی ضمن اشاره به تعداد آموزشگاههای مجاز در سطح گیلان یادآورشد: در استان 68 آموزشگاه فعال ب یک و 10 آموزشگاه ب دو وجود دارد.

کد مطلب 1332908

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