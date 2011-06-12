۲۲ خرداد ۱۳۹۰، ۸:۲۹

عرضه نانوکاتالیزور دوستدار طبیعت برای صنایع پیشرفته توسط محققان کشور

پژوهشگران دانشگاه شیراز موفق به تولید نوعی نانو کاتالیزور دوستدار طبیعت شدند که می تواند در واکنش های اکسیداسیون و احیا در صنایع پیشرفته به کاربرده شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حبیب فیروزآبادی از محققان این پروژه تحقیقاتی در این باره گفت: این پژوهش با هدف سنتز کاتالیزورهای بی خطر برای محیط زیست که توانایی بالایی برای انجام واکنش های آلی را داشته باشند، اجرایی شد.

وی با اشاره به نحوه ساخت این نانو کاتالیزور، اظهار داشت: در این پژوهش توانستیم نانوذرات پالادیم سوار شده روی بستر ژلاتین را تولید کنیم. ضمن آنکه نانو ذرات تولید شده حدود 3 تا 7 نانومتر بوده است.

فیروز آبادی با تاکید بر اینکه برخلاف روشهای پیشین که قادر بودند نانوذرات پالادیم را در مقیاس میلی گرمی سنتز کنند، در این پژوهش این نانوذرات در مقیاس گرمی به آسانی سنتز شد، افزود: با توجه به اینکه این ذرات قابلیت حل شدن در آب را دارند، برای محیط زیست بی خطر هستند.
 
این محقق به کابردهای نانو ذرات تولید شده اشاره کرد و یاداور شد: این نانوکاتالیزور می تواند به عنوان یک کاتالیزور هتروژن و قابل بازیافت در فرایندهای اکسیداسیون و احیا در صنایع مختلف پیشرفته به کار رود.
کد مطلب 1332922

