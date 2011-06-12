ترخیص اقلام آزمایشگاهی از گمرک/ توزیع در 90 دانشگاه تا پایان خرداد ماه

مهندس اسماعیل قادری فر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات این دفتر در زمینه تامین تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی افزود: بر اساس تبصره "ش" بند 29 بودجه سال 79، مبلغ 150 میلیون یورو اعتبار فاینانس یا وام ارزی به دولت وقت اختصاص یافت که طی آن این مبلغ به عاملیت بانک صادرات و بانک "سوسایتی جنرال" فرانسه برای خرید اقلام آزمایشگاهی در اختیار وزارت علوم قرار گرفت.

سرپرست دفتر پشتیبانی و حمایت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه خرید این تجهیزات بر اساس نیاز سنجی دانشگاهها صورت گرفته است، اظهار داشت: برای تامین این تجهیزات از طریق یک شرکت آلمانی که سابقه همکاری با ایران را دارد اقدام به ثبت سفارش و خرید اقلام مورد نیاز شد.



وی با بیان اینکه در فاز اول تا سال 83، حدود پنج میلیون یورو تجهیزات خریداری و وارد کشور شد خاطرنشان کرد: همچنین در فاز دوم که از سال 85 آغاز شد مجوز حدود 70 میلیون یورو خرید تجهیزات از مرجع بین المللی صدور مجوز برای تجهیزات پیشرفته ‌(بافا) اخذ و از طریق شرکت واسط و نماینده ایران به نام "مان" وارد کشور شد.



قادری ‌فر با بیان اینکه مهلت استفاده از این وام ارزی تا پایان سال 89 بوده است، ادامه داد: در قالب این فاینانس تا اسفند ماه سال گذشته 32 پکیج شامل 42 کانتینر از اقلام و تجهیزات پیشرفته دانشگاهی خریداری و وارد گمرک بندرعباس شد.



مشاور پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وجود تحریم را عامل اصلی تامین تجهیزات در کشور نام برد و خاطرنشان کرد: بسیاری از دانشگاههای کشور چون شهید بهشتی، صنعتی شریف و صنعتی امیرکبیر متقاضی این تجهیزات بودند ولی به دلیل اعمال تحریم علیه ایران قادر به تامین آن نبودند این در حالی است که هزینه های ارزی تامین و مجوز "بافا" صادر شده بود اما یا پول بلوکه می ‌شد و یا اقلام تحویل داده نمی ‌شد.



قادری فر، از آغاز ترخیص بقیه اقلام سفارشی خبر داد و یادآور شد: تامین منابع مالی برای ترخیص کانتینرها از گمرک از مهمترین عامل تاخیر در توزیع اقلام سفارشی در کشور بود که در این راستا از اواخر سال گذشته اعتباری بالغ بر 6/3 میلیارد تومان اعتبار مربوط به جمعی خرجی که شامل هزینه های گمرکی و ترخیص کالا بود به معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم اختصاص یافت.



به گفته وی کلیه اقلام آزمایشگاهی تا پایان تابستان سال جاری ترخیص و به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ارسال می شود. این اقلام در میان 90 دانشگاه عضو شبکه آزمایشگاهی توزیع خواهد شد.

اقلام آزمایشگاهی سفارش داده شده



وی انواع میکروسکوپ های الکترونیکی، GC-MS، XRF مورد رشته های مواد و متالورژی، اسپکتورومتری، اتمیک ابزوربشن، تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز گروه عمران و مهندسی معماری، زراعت و خاکشناسی و همچنین اقلام مصرفی آزمایشگاهی را از اقلام سفارشی ذکر کرد و گفت: بر اساس رویکرد وزارت علوم در زمینه استفاده بهینه از تجهیزات وامکانات آزمایشگاهی، اقدام به ایجاد شبکه آزمایشگاه های علمی ایران (شاعا) شد تا از این طریق آزمایشگاههای کشور به صورت منطقه‌ ای یا استانی عضو شبکه شوند تا به کل کشور خدمات آزمایشگاهی ارائه دهند.



راه اندازی، تعمیر و نگهداری تجهیزات خریداری شده





سرپرست دفتر پشتیبانی و حمایت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص تعمیر و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی به مهر گفت: بر اساس قراردادی که با شرکت آلمانی تامین کننده تجهیزات آزمایشگاهی به امضا رسید قرار شد واسط ایرانی خود را به عنوان نماینده خود در دانشگاهها برای راه اندازی، نصب و تعمیر و نگهداری از تجهیزات مستقر کنند.



قادری فر با تاکید بر اینکه این قرارداد علاوه بر راه اندازی و نگهداری شامل آموزش و گارانتی به مدت 10 سال می شود، افزود: ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی از زمان نصب و راه اندازی آغاز می شود.