به گزارش خبرنگار مهر، "جیرولامو جیووینازو" 10 سپتامبر 1968 در شهر رم ایتالیا متولد شد و از شش سالگی آموزش جودو را آغاز کرد. وی در المپیک های آتلانتا و سیدنی موفق به کسب دو مدال نقره و برنز شد و هفت مدال از رقابتهای قهرمانی اروپا و سه مدال از بازیهای مدیترانه کسب کرده است. "جیرو" دو سال است که مربی تیم ملی ایتالیاست و در شهر رم در باشگاه خود به همراه "ماریانی" همسرش مشغول آموزش این رشته المپیکی است. "جورجا" و "جیونا" هم دختران او هستند.

وی در مورد روند حضور خود در ایران به خبرنگار مهر گفت: فدراسیون های جودو ایران و ایتالیا در مورد استخدام یک مربی مذاکره کردند و ایتالیا نیز مرا معرفی کرد. حضور در ایران برای من ابتدا یک شوخی بود و زیاد آن را جدی نگرفتم ولی پس از حضور دو هفته ای در ایران به این جودو علاقمند شدم. البته در این بین بحث مالی مطرح نبود. من مربیگری را دوست دارم و می خواهم کارنامه خوبی در این بخش از خود بجای بگذارم.

جیرو افزود: در مرحله نیمه نهایی وزن 60- کیلوگرم رقابتهای جودو المپیک 2000 سیدنی در مصاف با آرش میراسماعیلی با رای داوران به برتری دست یافته و به مدال برنز دست پیدا کردم. ایران باید در سیدنی مدال المپیک می گرفت و حالا من در تهران هستم و در مدت زمان یکساله تا المپیک لندن تلاش می کنم تا جودو ایران به این مدال با ارزش دست پیدا کند.

این ایتالیایی در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگار مهر گفت: رقابتهای المپیک هر چهار سال یکبار برگزار می شود و مدعیانی که می خواهند مدال المپیک بگیرند چهار سال کار مداوم انجام می دهند. در واقع باید چهار سال تمرین کرد و در تورنمنت ها و اردوهای بین المللی حضوری فعال داشت.

نایب قهرمان المپیک 1996 آتلانتا در مورد اینکه ایران چند سهمیه برای المپیک لندن کسب می کند گفت: باید در 20 تورنمنت مختلف شرکت می کردیم که خیلی از آنها را از دست داده ایم. ولی باید تلاش کنیم تا از این پس فرصت ها را از دست ندهیم. اگر فدراسیون و دستگاه ورزش ایران حمایت کند می توانیم حداقل چهار سهمیه کسب کنیم.

وی با بیان اینکه جودوکاران ایران به لحاظ قدرت بدنی در شرایط خوبی قرار دارند اظهار داشت: ضعف در اجرای تکنیک و نداشتن تاکتیک مناسب از مشکلات اصلی جودو ایران است، جودوکاران ایران به دنبال برتری مقابل حریف با ضربه فنی هستند ولی در اروپا فقط رسیدن به پیروزی مهم است و برای تحقق این هدف هم از تاکتیک های مختلف استفاده می شود.

جیرو در مورد همکاران خود در کادر فنی گفت: کل برنامه ریزی و طراحی تمرین با خود من است و اختیار تام دارم، ولی رستمی و معابی هم به عنوان کمک های من در تیم کار می کنند. ضمن اینکه نفرات اعزامی به مسابقات جهانی را خودم انتخاب می کنم و اگر لازم دیدم مسابقه انتخابی برگزار می کنم.



سرمربی تیم ملی در مورد برنامه های خود برای مسابقات قهرمانی جهان گفت: من معتقدم تیم ملی باید با ترکیب کامل راهی رقابت های جهانی پاریس شود ولی بعد از بازگشت از برزیل در این مورد تصمیم گیری خواهیم کرد. ضمن اینکه در صورت برگزاری مسابقات مدعیان بهترین ها را انتخاب می کنم.

وی در مورد مسابقات برزیل گفت: رقابتهای گراند اسلم همیشه با حضور جمعی از بهترین های جهان و در سطح فنی بالایی برگزار می شود که کسب مدال در آن خیلی سخت است. ولی در مورد جام حهانی که هفته بعد از آن برگزار می شود می توانیم به یک مدال دست پیدا کنیم.

این ایتالیایی در مورد وضعیت میراسماعیلی و تغییر قوانین هم گفت: پس از تغییرات داوری میراسماعیلی باید تاکتیک خود را تغییر می داد. او جودوکار قابلی است که در جهان شناخته شده است. کسی که چهار بار در مسابقات جهانی موفق به کسب مدال می شود بدون شک بازهم می تواند موفق شود و من روی تاکتیک او کار می کنم تادر لندن موفق به کسب مدال شود.