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۲۲ خرداد ۱۳۹۰، ۹:۰۶

بر اثر گرد و غبار شدید/

هواپیمای تهران - بم مجبور به فرود اضطراری شد/ لغو پروازهای فرودگاه بم

هواپیمای تهران - بم مجبور به فرود اضطراری شد/ لغو پروازهای فرودگاه بم

بم - خبرگزاری مهر: بروز گرد و غبار شدید و کاهش دید در فرودگاه بم پرواز تهران - بم را مجبور به فرود اضطراری در فرودگاه بندرعباس کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بروز گرد و غبار بسیار شدید در استان کرمان که شهرستانهای شمالی و شرقی استان را در برگرفته است عصر شنبه موجب کاهش شدید دید افقی شد.

کاهش دید و غلظت آلاینده ها در فرودگاه بم عصر شنبه پرواز تهران - بم را که قادر به فرود در فرودگاه بین المللی بم نبود مجبور به فرود اضطراری در فرودگاه بندرعباس کرد.

شدت گرد و غبار در این فرودگاه به حدی گزارش شده است که دید فرودگاه به کمتر از 800 متر کاهش یافته است.

این پرواز که حامل 100 مسافر بود متعلق به شرکت هواپیمایی آسمان است.

همچنین به دلیل بدی شرایط پرواز روز گذشته پرواز بم – تهران نیز لغو شد، هم اکنون با وجود گرد و غبار در  آسمان استان کرمان  وضعیت دید نسبت به روز گذشته بهبود یافته است.

کد مطلب 1332977

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