پلدختر به آزاد راه وصل می شود/ رهایی از گردنه خطرناک دهلیج

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی با حضور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، فرماندار پلدختر، معاون مدیر کل راه و ترابری استان لرستان و جمعی از مدیران محلی و اهالی منطقه میانکوه شرقی پلدختر عملیات اجرایی اتصال پلدختر به آزادراه خرم آباد - پل زال آغاز شد.

نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی در این مراسم در سخنانی اظهار داشت: با هدف حذف گردنه سخت گذر دهلیج و اتصال شهر پلدختر به آزاد راه خرم آباد - پل زال طرح بهسازی و آسفالت جاده پلدختر - آبسرد آغاز شد.

علی کاییدی افزود: اتصال پلدختر به آزاد راه با حذف این گردنه در سال جاری ردیف ماده 32 اخذ خواهد کرد.

وی گفت: طول این پروژه 48 کیلومتر و عرض مفید آن 11 متر است که در راستای دسترسی شهر پلدختر و استان ایلام به آزاد راه خرم آباد - پل زال و همچنین تسهیل در ایاب و ذهاب اهالی میانکوه شرقی بخش معمولان اجرا می شود.

کاییدی یادآور شد: عملیات تعریض محورهای پل زال به پلدختر، پلدختر به دره شهر ایلام، پلدختر به سیمره و پلدختر به خرم آباد نیز در دست مطالعه و اجراست.

بخشدار معمولان نیز در این مراسم در سخنانی اظهار داشت: قطعه اول این پروژه به طول نزدیک به هشت کیلومتر با اعتبار اولیه هشت میلیارد ریال از آزادراه به سمت روستای آبسرد پلدختر آغاز شده است.

صمد چراغی پور افزود: این پروژه با اخذ ماده 32 و تامین اعتبار از محل اعتبارات ملی با صرف هزینه ای بالغ بر یک هزار میلیارد ریال و با حذف گردنه دهلیج تا شهر پلدختر ادامه خواهد یافت.

ان سخنان در حالی مطرح می شود که حمید بهبهانی وزیر قبلی راه و ترابری در آبان ماه سال گذشته در حاشیه مراسم افتتاح آزاد راه خرم آباد - پل زال در گفتگو با خبرنگار مهر از اتصال پلدختر به این آزاد راه و حذف گردنه دهلیج خبر داده بود که به نظر می رسد تا عملیاتی شدن این وعده بهبهانی همچنان فاصله داریم.

بهبهانی در این رابطه گفته بود که گردنه دهلیج حد فاصل پلدختر تا آزادراه خرم آباد - پل زال یکی از گردنه های خطرناک این استان است.

وی با اشاره به طول پنج کیلومتری این گردنه، بیان داشت: وزارت راه و ترابری به دنبال این است با اصلاح این گردنه تردد در این محور را تسهیل کند.

وزیر قبلی راه و ترابری ادامه داد: با اصلاح این گردنه و اتصال آن به آزادراه خرم آباد - پل زال زمینه احیای شهرستان پلدختر به لحاظ اقتصادی فراهم خواهد شد.

بنابر این گزارش گردنه حادثه خیز دهلیج نقطه اتصال پلدختر به مناطق روستایی میانکوه شرقی و یکی از مناطق زیبا و بکر کوهستانی شهرستان پلدختر و استان لرستان است که به علت صعب العبور بودن به یکی از نقاط و محورهای حادثه خیز شهرستان پلدختر تبدیل شده است.

این گردنه با ارتفاع نسبتا بلند و راه مارپیچ و خطرناک حلقه اتصال مناطق روستایی آبسرد، قلعه نصیر، داداگلاب، خلیل اکبر و روستاههای دیگر منطقه میانکوه شرقی با شهرستان پلدختر است که سالانه شاهد حوادث رانندگی است.

وقوع حوادث رانندگی و مرگ بسیاری از مسافران و مردم در این گردنه خطرناک ضرورت اصلاح این گردنه را به عنوان یکی از مطالبات مردم شهرستان پلدختر از مسئولان روشن می سازد.

به هر روی امید می رود با آغاز عملیات اجرایی اتصال پلدختر به آزاد راه خرم آباد - پل زال زمینه حذف گردنه خطرناک دهلیج هر چه سریعتر فراهم شود.