زرگری برای ششمین روز پیراهن طلایی را حفظ کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله ششم از تور بین المللی دوچرخه سواری "سینگ کاراک" در مجموع دو مسیر 6/133 کیلومتری "ساواه لونتو - ایستانا باسوپاگارویانگ - پادانگ پانژانگ" برگزار شد. در پایان این مرحله امیر زرگری همچنان با مجموع زمان 13 ساعت و 35 دقیقه و 35 ثانیه در رده اول رده بندی انفرادی تور قرار دارد و برای ششمین روز متوالی پیراهن طلایی را برای خود حفظ کرد. رحیم امامی و صمد پورسیدی هم دوم و سوم هستند.

در مسیر اول این تور رکابزنان مسافت 6/94 کیلومتر را طی کردند که در پایان نمایندگان کشورهای چین، فیلیپین و استرالیا اول تا سوم شدند. علیرضا حقی چهل و پنجم، امیر زرگری چهل و ششم، صمد پورسیدی پنجاه و یکم، رحیم امامی شصت و یکم و عباس سعیدی تنها در رده هفتاد و سوم ایستادند.

در مسیر دوم هم دوچرخه سواران مسافت 39 کیلومتر را رکاب زدند که در نهایت صمد پورسیدی قهرمان شد. امیر زرگری چهارم، رحیم امامی دوازدهم، علیرضا حقی هفدهم وعباس سعیدی تنها عنوان بیست و دوم را از آن خود کردند.

در مجموع تور و در بخش تیمی دانشگاه آزاد اسلامی همچنان عنوان نخست تیمی را از آن خود دارد.

امروز و در مرحله نهایی این تور، رکابزنان مسیر 3/178 کیلومتری " پادانگ پانژانگ - دانااو کمبر - دانااو سینگ کاراک" را در دو مسیر طی خواهند کرد. تور بین المللی "سینگ کاراک" در هفت مرحله برگزار می شود.