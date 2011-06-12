سران اسرائیل به تهدید خواندن ایران معتادند/ همراهی حکام محافظه کار عرب

به گزارش خبرگزاری مهر، "لورنس دیوید" در مقاله خود در سایت اینترنتی Redress می نویسد: اسرائیل، لابی صهیونیستی و حاکمان محافظه کار عرب در حاشیه خلیج فارس در ایجاد این تصور که ایران یک "تهدید" است نقش دارند و آنها با برجسته کردن عیوب از طریق ترس، مصلحت و دو رویی تنش آفرینی می کنند.

در ابتدای این مقاله با طرح این پرسش که آیا برنامه هسته ای ایران نظامی است یا خیر؟ آمده است: سیمور هرش در مصاحبه ای که روز جمعه در یک برنامه تلویزیونی داشت به این پرسش این گونه پاسخ می دهد که هیچگونه تهدیدی از سوی برنامه هسته ای ایران وجود ندارد.

نویسنده کتاب "بنیادگرایی اسلامی و فلسطین آمریکایی" می گوید: 16 سازمان اطلاعاتی آمریکا در برآورد خود اعلام کردند که هیچ هدف نظامی برای برنامه های هسته ای ایرادن وجود ندارد اما مقام های آمریکایی می گویند که ایران به دنبال ساخت تسلیحات هسته ای است.

در ادامه این مطلب به نقل از هرش آمده است: گفته می شود که آژانس بین المللی انرژی اتمی برای نخستین بار روشن کرد که نهاد "شواهدی" در دست دارد که نشان می دهد که ایران بر روی فناوری هسته ای بسیار پیشرفته "آغازگر" کار می کند که متخصصین عقیده دارند که این می تواند تنها برای ساخت بمب های اتمی بکار برود. آژانس هیچگاه درگزارش خود به داشتن "شواهد" اشاره نکرد و مشخص است که نوع آغازگر هسته ای که نیورک تایمز به آن اشاره کرد مملو از مسائل فنی است

در ادامه این مطلب نویسنده با طرح چند پرسش به آنها پاسخ می دهد. نخستین پرسش آن است که آیا ایران در صدد توسعه انرژی هسته ای است؟ پاسخ به این سؤال قطعاً مثبت است. هیچ ایرانی و کسی دیگری آن را انکار نمی کند. هدف آنها تولید انرژی و تجهیزات دارویی است و همه اینها قانونی است.

سؤال دوم این است که آیا ایران به دنبال توسعه تسلیحات هسته ای است؟ پاسخ به این پرسش قطعاً منفی است زیرا که مجامع اطلاعاتی در آمریکا واروپا آن را تائید نمی کنند.

سؤال سوم که سؤال بسیار مهمی است این است که چرا سیاستمداران آمریکایی و رهبران نظامی این کشور از پذیرش واقعیت در این موضوع امتناع می ورزند؟ پاسخ این سؤال این است که این به سیاست های آمریکا مربوط می شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نشست اخیر لابی اسرائیلی "ایپک" قول داد تا مانع از دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای بشود و دریادار مایک مولن نیز به کشورهای عربی گفته است که ایران به مسیر خود در زمینه ساخت تسلیحات هسته ای ادامه می دهد.

لورنس دیوید در ادامه آورده است: سیاستمداران اسرائیل به تهدید دانستن ایران معتاد هستند و اسرائیل معتاد به این است تا دیگران را ضد سامی جلوه دهد لذا تهدید واقعی پیش فرض های دروغینی است که از سوی این گروهها تدوین می شود اوباما جرج بوش نیست به احتمال زیاد آنها گزارش های اطلاعاتی کشورخود را جدی خواهند گرفت و آنها واقعیت را درباره ایران خواهند گفت اما افسوس که قادر نیستند تا واقعیت را به من و شما در رسانه ها علنی بیان کنند اگر آنها چنین کنند لابی اسرائیل و اعراب محافظه کار دیوانه خواهند شد و جمهوریخواهان فرصت طلب نیز از آن در انتخابات بعدی استفاده خواهند کرد. اجازه بدهید بی پرده بگویم که دو دنیا داریم؛ یکی واقعی و بر اساس شواهد است و دیگری غیر واقعی و بر اساس تصورات سیاسی است. رهبران سیاسی و مشاوران آنها ظاهراً در دنیای غیر واقعی گیر افتاده اند. حرف ها و سیاست های آنها بر اساس فرض های این دنیای خیالی شکل می گیرد. آنها بر اساس باورهایی که بر اساس دورغ شکل گرفته وارد جنگ می شوند و مردم را می کشند.