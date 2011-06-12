اسباب بازی که ذهن انسان را می خواند/ ابداع گوشهای الکترونیکی برای انسانها

به گزارش خبرگزاری مهر، این گوشهای الکترونیکی گربه زمانی که بر روی سر انسان قرار می گیرند متناسب با نوع فعالیتهای مغزی وی به سمت بالا یا پایین متمایل می شوند. در واقع این ابداع می تواند به گونه ای حالات روحی انسان را با کمک حرکات گوش الکترونیکی نمایان کند.

این اسباب بازی Necomimi نام دارد و به حسگرهایی مجهز است که می توانند امواج مغزی انسان را اندازه گیری کنند و بر اساس نوع این امواج گوشهای گربه را حرکت دهند.

گوشها در زمان تمرکز فرد به بالا متمایل می شوند

محققان ژاپنی در نظر داشتند با ترکیب ابزاری سرگرم کننده و فناوری های پیشرفته ابزاری جدید را ابداع کنند که از قابلیت تعامل با مغز برخوردار باشد از این رو این اسباب بازی باید بر روی سر قرار بگیرد تا بتواند امواج مغز را به صورت مستقیم دریافت کند.

و در زمان آزادی فکر به پایین آویزان می شوند

این گوشهای خزدار پس از درک فعالیتهای مغزی افراد، عکس العملی متناسب نشان می دهد، زمانی که فرد بر روی چیزی متمرکز است گوشها به سمت بالا تیز می شوند و زمانی که ذهن فرد آزاد و راحت است، گوشها به سمت پایین آویزان می شوند.

بر اساس گزارش بی بی سی، نام این اسباب بازی پیشرفته از ترکیب دو واژه گوش و گربه برگرفته شده است اما دو حرف اول این نام برگرفته از عبارت "ارتباطات نورونی" است.