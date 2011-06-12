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۲۲ خرداد ۱۳۹۰، ۹:۲۷

طی یک ماه/

205 پرونده تخلف در بخش خدمات عمومی آذربایجان غربی تشکیل شد

205 پرونده تخلف در بخش خدمات عمومی آذربایجان غربی تشکیل شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی آذربایجان غربی از تشکیل 205 پرونده تخلف در بخش خدمات عمومی استان طی یک ماه گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان علیزاده صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه طی طرح نظارتی ویژه بررسی کمیت و کیفیت کالای بسته بندی شده که 15 اردیبهشت تا 15 خرداد ماه سالجاری برگزار شد، افزود: بازرسان و ناظران کمیسیون نظارت، 45 هزار و 925 بازرسی از واحد های تولیدی انجام دادند.

وی با اشاره به اینکه در طی بازرسی های به عمل آمده یک هزار و 722 فقره تخلف کشف و ارزش پرونده های متشکله بیش از چهار میلیارد ریال بود، بیان داشت: هزار و 594 فقره از پرونده های متشکله جهت پیگیری به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی آذربایجان غربی با بیان اینکه بیشترین بازرسی از بخش خدمات عمومی بوده است، اظهار داشت: در بخش خدمات عمومی 205 پرونده به ارزش ریالی 415 میلیون تشکیل شد.

علیزاده مواد لبنی، مواد پروتئینی، کلیه مواد غذایی، غلات و حبوبات، چای و خرما، مواد آرایشی و بهداشتی، کاغذ، لاستیک خودرو، مصالح ساختمانی، نهاده های دامی، غلات و حبوبات، قندو شکر، روغن نباتی و غیره را از جمله کالاهای بازرسی شده عنوان کرد.

وی در پایان افزود: در طی این مدت 477 گزارش توسط مردم و 49 گزارش توسط ناظرین افتخاری دریافت شده است.

کد مطلب 1333021

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