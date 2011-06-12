محمد جعفر علیزاده در گفتگو با مهر با بیان اینکه فاز اول مصلی تهران در سال 91 تحویل داده می شود، گفت: پروژه مصلی 600 هزار متر مربع مساحت دارد که فاز اول با مساحت 320 هزار متر مربع تا پایان سال آینده به اتمام می رسد و این فاز گنجایش 205 هزار نمازگزار را در خود دارد.

وی افزود: فاز اول قلب مصلی است و تمامی سازه های پیچیده و حساس هم در همین محدوده واقع است که بزرگترین گنبد مساجد جهان به ارتفاع 63 متر و دهانه 55 متر و دومین گل دسته بزرگ جهان با ارتفاع 135 متر دراین فاز قرار دارند.

معاون وزیر مسکن وشهرسازی به ایوان این سازه اشاره کرد و گفت: یک ایوان که این پروژه را بین دیگر مساجد بزرگ جهان منحصربه فرد می کند هم طراحی شده که ترکیبی از ایوان، گل دسته و گنبد را تشکیل می دهد بنابراین این سازه پتانسیل این را دارد که تبدیل به سمبل تهران شود.

علیزاده با بیان اینکه قبول داریم این پروژه طولانی شده، افزود: ایده ساخت مصلی تهران از 30 سال پیش آغاز شده اما کلنگ احداث آن از سال1372 به زمین زده شد و از سال 1385 هم وزارت مسکن ساخت آن رابرعهده گرفته است.

اعتبار 800 میلیاردی برای اتمام پروژه مصلی

وی با اشاره به اینکه قبل از آن هیئت امنای مصلی، پروژه را در اختیار داشت، تصریح کرد: در 5 سال گذشته که این پروژه در اختیار وزارت مسکن است سرعت اجرای پروژه به 42 درصد رسیده است و در طول این مدت 170 میلیارد تومان اعتبار برای ساخت آن جذب شده است.

معاون وزیر مسکن وشهرسازی بااشاره اعتبارات مورد نیاز این پروژه، بیان کرد: برای تکمیل فاز اول نیاز به 350 میلیارد تومان اعتبار است و و برای فاز دوم هم احتمالا 500 میلیارد تومان اعتبار باید تامین شود.

وی افزود: در صورت تامین اعتبار، فاز دوم این پروژه هم در پایان برنامه پنجم به پایان می رسد و در واقع کل پروژه مصلی در آن سال پایان می یابد.

تکمیل مصلی تا پایان برنامه پنجم توسعه

معاون وزیر مسکن و شهرسازی افزود: در طول 5 سال گذشته پروژه ساخت مصلی تهران 43 درصد پیشرفت داشته است و بیش از 1200 نفر در آن مشغول بکار هستند که با استفاده از معماری اسلامی ایرانی و ترکیبی از طاق ها، رواق ها، با بتن و آجر ساخته شده است.

علیزاده بابیان اینکه کاشی کاری، قوس کاری و معرق کاری های زیادی در مصلی انجام شده است، بیان کرد: این معماری باعث پیچیده شدن سازه و زمان بر بودن آن شده است و همچنین این مراحل در اصفهان انجام شده و سپس به تهران آورده می شود.

بازنگری در آئین نامه ساخت پروژه

وی بابیان اینکه سال آینده پس از 19 سال این پروژه به بهره برداری می رسد، تصریح کرد: یکی از دلایلی که باعث شد وزارت مسکن این پروژه را در دست بگیرد بازنگری در آیین نامه طراحی پروژه است.

معاون وزیر مسکن درباره مطالعات مقاومت در مقابل زلزله این سازه، گفت: برخی از سازه ها مانند مصلی تهران به دلیل اینکه محل تجمع هستند اهمیت زیادی دارند بنابراین تمامی مطالعات از نظر طیف خاک، پایداری سازه و دیگر موارد اثر گذار با دقت انجام شده است.

علیزاده با بیان اینکه از آخرین یافته های علمی و تکنولوژی ها برای مقاومت سازه استفاده شده است، افزود: مطالعات فاز دوم هم به موازات ساخت فاز اول شروع شده است و به تازگی طرح جامع پروژه به تصویب رسیده است.