حمیدرضا شاهآبادی مدیر انتشارات و معاون تولید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان در گفتگویی با خبرنگار مهر درباره طرح «رمان نوجوان امروز» که توسط این ناشر پیگیری میشود، اینگونه گفت: این طرح برای همه ما تجربه خوبی بود که چیزهای زیادی در این مسیر یاد گرفتیم.
در ابتدای راه همه تردید داشتیم
وی ادامه داد: وقتی قرار بر این شد که چنین طرحی اجرا شود، تردیدهای زیادی در ذهن اطرافیان و حتی خود من وجود داشت، ولی به مرور به این اطمینان دست یافتیم که میشود با اجرای طرح «رمان نوجوان امروز» به نتایج خوبی دست یافت ولی باید حساب شده حرکت کنیم تا به نقطه مطلوب برسیم.
مدیر انتشارات کانون با تاکید بر اینکه در جلسات مشترکی که با نویسندگان گذاشته شد، اطمینان از نتیجهبخشی طرح بالا رفت، بیان کرد: وقتی دوستان طرحها و نوشتههایشان را در جلسات و هماندیشیهای مشترک مطرح کردند و به بحث و تبادل نظر با یکدیگر پرداختند مشخص شد که از دل چنین طرحی میتوان نتیجههای خوبی کسب کرد و با انتشار نخستین کتابها این اطمینان بیشتر شد.
شاهآبادی افزود: یکی از ویژگیهایی که در برنامهریزی مدنظر قرار گرفته این است که کارها سر وقت آماده شود و در عین حال که هیچ شتابی در کار نویسندهها اعمال نشد، ولی سعیمان بر این بوده است که نظم کار حفظ شود.
معاون تولید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان درباره آخرین وضعیت کتابهای «رمان نوجوان امروز» توضیح داد: تاکنون 18 عنوان منتشر شده، 4 عنوان دیگر در دست چاپ است و 12 کتاب دیگر نیز آخرین مراحل نگارش را پشت سر میگذارد.
وی اضافه کرد: ما امیدواریم اجرای این طرح بازدهی بالای 95 درصد در فضای عمومی ادبیات کودک و نوجوان داشته باشد و تاثیرگذاری مثبت آن در آینده ادبیات کشورمان دیده شود. البته معتقدم «رمان نوجوان امروز» در سابقه ادبیات کودک و نوجوان ماندگار خواهد بود.
کتاب خوب نباشد، نمیتوان بچهها را به کتاب خواندن ترغیب کرد
این نویسنده درباره تاثیر چاپ چنین کتابهایی در ارتقای فرهنگ مطالعه آزاد در بین نوجوانان عنوان کرد: موثرترین راه برای ترویج کتابخوانی، ارائه کتابهای خوب است و اگر هرقدر هم فضای خوب برای مطالعه ایجاد شود، اما کتاب خوب برای مطالعه نباشد، نمیتوان انتظار داشت افراد به کتاب و کتابخوانی علاقهمند شوند. به همین دلیل کانون این نیاز را احساس کرد تا در حوزه ادبیات داستانی به خلق آثار باکیفیت برای نوجوانان دست بزند تا این قشر، کتاب خوب برای مطالعه داشته باشند و وقتی لذت مطالعه را درک کنند به مرور آمار کتاب خواندن هم بالا میرود.
شاهآبادی در پاسخ به اینکه آیا موضوع رمانها به نویسندهها سفارش داده میشود و یا انتخاب کاملا برعهده خود نویسندگان است؟ توضیح داد: ما به هیچ نویسندهای حتی پیشنهاد موضوع هم نداده و نمیدهیم؛ چه رسد به اینکه اجبار در انتخاب موضوع باشد. حتی اگر گاهی اوقات احساس شد نویسندهای به دور از علاقهاش موضوعی را انتخاب کرده است شخصا از آنها خواهش کردم به دنبال هرآنچه واقعا علاقه دارد، برود.
ورود برای نویسندگان حرفهای آزاد است!
مدیر انتشارات کانون همچنین در پاسخ به این نقد که به نظر میرسد حلقه افرادی که با این طرح همکاری میکنند، محدود است، تشریح کرد: این حلقه محدود نبوده است و حتی نویسندگانی هستند که برای نخستینبار در این طرح با ما همکار شدهاند، ولی تنها شرط ما برای همکاری این بود که کسانی که سابقه رماننویسی داشته و کارهای خوبی هم خلق کردهاند با ما همکاری کنند.
وی ادامه داد: برخی نویسندگانی که سابقه نگارش رمان نوجوان نداشتند به ما مراجعه کردند که از آنها استقبال کردهایم و کارهایشان بررسی میشود و اگر حایز کیفیت مطلوب باشد، توسط کانون چاپ میشود، ولی نه در این طرح چرا که شرط مهم ما سابقه رماننویسی حرفهای برای نوجوانان است.
معاون تولید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان با اشاره به اینکه در ابتدای راه از برخی نویسندگان شاخص دعوت شد که با طرح همکاری کنند، گفت: در شروع با برخی افراد تماس گرفته شد، ولی به مرور خود نویسندگان هم طرحهایشان را با ما در میان گذاشتند.
شاهآبادی اشاره کرد: از این جای کار به بعد اولویت ما با نویسندگان شهرستانی است که در پروژه همکاری نداشتهاند و سپس نویسندگان تهرانی که پیش از این کتابی از آنها در طرح منتشر نشده است.
خط قرمزی برای جدا کردن حمایت از سفارش
به گفته وی در کانون خط قرمزی وجود دارد که فضای حمایتی را از سفارش جدا میکند و رویکرد اصلی به ایجاد فضای حمایتی از ادبیات خلاق نوجوان و پرهیز از کارهای سفارشی است و کانون تنها وظیفه خود را ایجاد شرایط مناسب برای خلق آثار خلاق میداند.
وی در پایان گفت: جلسات هماندیشی نویسندگان به طور منظم برگزار میشود که به خلق و ایجاد ایدههای نو کمک میکند. در این طرح، جمعی 40 نفره از نویسندگان حضور دارند که دو به دو با یکدیگر همکاری میکنند بدنی شکل که آثار یکدیگر را نقد و در نهیات تصویب میکنند و نظر نویسنده همراه برای کانون خیلی مهم است و تا 70درصد در تصویب نهایی هر اثر تاثیر دارد.
