به گزارش خبرگزاری مهر، بایرن که فصل گذشته در دیداری خانگی با نتیجه یک بر صفر مقابل شالکه تن به شکست داد و از دور رقابت ها کنار رفت، در دیداری خارج از خانه با اینتراخت برانشویگ که فصل گذشته به عنوان قهرمانی رقابت های بوندس لیگای 3 دست پیدا کرده، دیدار خواهد کرد.

یوپ هاینکس، مربی جدید بایرن مونیخ، با وجود دوران طولانی مدت مربیگری خود تا به حال موفق به کسب جام حذفی فوتبال آلمان نشده است. وی یک بار در سال 1973 به عنوان بازیکن این جام را برده است.

تیم فوتبال شالکه، قهرمان فصل گذشته، با تنینگن رو به رو خواهد شد و شاگردان رالف رانگنیک باید راه درازی را بپیمایند تا در زمین این تیم به میدان بروند.

بروسیا دورتموند، قهرمان رقابت های بوندس لیگا، به ساندهاوسن سفر خواهد کرد تا ناکامی فصل گذشته خود را جبران کند. جایی که در ضربات پنالتی مقابل کیکرز آفنباخ تن به شکست داد.

ولفسبورگ در این چارچوب با آر. بی لایپزیگ دیدار خواهد کرد و بایرلورکوزن با دینامو درسدن رو به رو خواهد شد. وردربرمن با هیدنهایم بازی می کند و هامبورگ و اشتوتگارت به ترتیب با تیم های اولدنبرگ و اس وی وهن هم قرعه شده اند.

تمام بازی ها در تاریخ 30 ژوییه (8 مرداد) برگزار خواهد شد.