حمله سایبری به صندوق بین المللی پول/ دستگیری سه هکر از گروه "ناشناس"

به گزارش خبرگزاری مهر، هکرهای سرتاسر جهان طی روزهای اخیر به شدت خبرساز شده اند، از یک سو صندوق بین المللی پول اعلام می کند مورد هجوم شدید سایبری قرار گرفته است و از سویی دیگر پلیس اسپانیا سه هکر مظنون به عضویت در گروه مشهور "ناشناس" را دستگیر می کند.

گفته می شود این سه نفر در فعالیتهای این گروه از هکرها در کشور اسپانیا همکاری داشته اند. دستگیری این سه نفر به صورت همزمان در شهرهای مختلف بارسلونا، والنسیا، و آلمریا انجام گرفته است. گروه ناشناس تاکنون مسئولیت حملات سایبری به شرکت سونی، بانکهای اسپانیایی و حملات سایبری که در دفاع از افشاگری های وب سایت ویکیلیکز انجام گرفته اند را به عهده گرفته است.

دستگیری این سه نفر نتیجه تحقیقات و تجسسهایی بوده است که از اکتبر سال گذشته آغاز شده اند. پلیس سایبری اسپانیا برای یافتن این سه هکر میلیونها خط از مکالمات اینترنتی را زیر و رو کرد تا در نهایت توانست آنها را شناسایی کند.

در برخی از حملات سایبری که توسط گروه ناشناس انجام گرفته اند از ابزاری تحت شبکه به نام Loic برای بمباران اطلاعاتی سایتهای مورد نظر استفاده شده است. وب سایتهای PayPal، مسترکارد و آمازون وب سایتهایی هستند که توسط این ابزار مورد هجوم قرار گرفته اند اما به نظر می رسد این ابزار در حفظ هویت افرادی که از آن استفاده می کنند، قدرت چندانی ندارد. از این رو پیش از اسپانیا، تعدادی از اعضای این گروه در آمریکا، انگلستان، و هلند نیز دستگیر شده اند.

گروه ناشناس از یک وب سایت اشتراک گذاری عکس به نام 4Chan آغاز به کار کرده و خود را گروهی از شهروندان اینترنتی نگران توصیف می کنند. این گروه علاوه بر حمله به وبسایتهایی که از وبسایت ویکیلیکز پشتیبانی نکردند، به وب سایتهای دولتهای تونس و مصر نیز حمله کرده است تا به این شکل از جنبش مردمی در این کشورها حمایت کرده باشد.

صندوق بین المللی پول قربانی حمله سایبری

این صندوق امروز 12 ژوئن اعلام کرد مورد هجوم سایبری بسیار پیچیده و شدیدی قرار گرفته است. مقامات صندوق از نوع این حمله اطلاعات دقیقی منتشر نکرده اند اما اعلام کردند این حملات که اخیرا انجام گرفته اند حجم زیادی از اطلاعات مهم را درباره سیستمهای این صندوق فاش کرده است.

مقامات امنیت سایبری اعلام کردند این حمله به گونه ای طراحی شده بود تا نرم افزاری بر روی سیستمهای صندوق نصب شود که می تواند حضور کارمندی دیجیتالی را در سیستم تعریف کند. صندوق بین المللی پول که اطلاعات محرمانه مالی زیادی از کشورهای مختلف جهان در اختیار دارد می گوید این حمله کاملا عملیاتی و اجرایی بوده است.

به نظر می آید این حملات طی دوره ای چند ماهه و پیش از دستگیری "دومینیک استراس کان" رئیس صندوق آغاز شده است. "دیوید هالی" سخنگوی صندوق تایید کرد که در حال بررسی و رسیدگی به این موضوع هستند. به گفته نیویورک تایمز، کارمندان صندوق بین المللی از روز چهارشنبه گذشته به واسطه دریافت ایمیل از وقوع این حمله آگاه شده بودند اما این صندوق تا کنون خبر رسمی آن را اعلام نکرده بود.

یک متخصص امنیت شبکه به رویترز اعلام کرده که این نفوذ یک حمله هدف دار بوده است و گروهی از متخصصان به شبکه بلومبرگ اعلام کردند هکرهایی که هنوز شناسایی نشده اند با دولتهای خارجی در ارتباط بوده اند و ردگیری این حملات کاری بسیار دشوار است.

در پی این حمله بانک جهانی ارتباط خود را به دلیل سطح بالای هشدار با صندوق بین المللی پول قطع کرد. این رویداد یکی از جدیدترین و بزرگترین وقایعی است که در میان حملات سایبری بزرگی که به تازگی در جهان رخ می دهند، قرار گرفته است.

از دیگر قربانیان حملات بزرگ سایبری که طی سال جدید میلادی خبر هک شدن آنها در رسانه های جهان بازخورد فراوانی داشته است می توان به شرکت سونی، شرکت وابسته به وزارت دفاع آمریکا، لاکهید مارتین، و FBI اشاره کرد.

"لئون پانتا" رئیس CIA طی این هفته در مجلس آمریکا اعلام کرد حملات سایبری گسترده ای که می توانند قدرت، اقتصاد، امنیت و سیستمهای حکومتی کشورها را دچار نقصان سازند در جهان امروز احتمالی واقعی و جدی به شمار می روند.