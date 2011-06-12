حسن معجونی درباره جدیدترین فعالیت تئاتری خود در مقام کارگردان در سال 90 به خبرنگار مهر گفت: قصد دارم نمایشی را برای کودکان و نوجوانان به صحنه ببرم. در حال حاضر به همراه مهدی کوشکی در حال نگارش این متن هستیم که برگرفته از برخی قصههای معروف خارجی است.
وی درباره زمان و مکان اجرای این نمایش و بازیگران آن افزود: قصد داریم این نمایش را پاییز سال جاری در سالن حافظ بنیاد فرهنگی هنری رودکی به صحنه ببریم. چون متن تکمیل نشده هنوز وضعیت بازیگران آن مشخص نیست ولی به طور حتم از اعضای گروه تئاتر "لیو" در این نمایش حضور خواهند داشت.
سرپرست گروه تئاتر "لیو" درباره دیگر فعالیتهای این گروه در سال جاری گفت: به همراه رضا بهبودی و اکبر علیزاد کارگاههای آموزشی دانشگاه شهید بهشتی را برگزار میکنیم که به نوعی بستهای آموزشی شامل مباحث بازیگری، کارگردانی، طراحی صحنه و تحلیل است.
معجونی قرار است امسال در جدیدترین نمایش امیررضا کوهستانی به ایفای نقش بپردازد. وی چندی پیش دو نمایش "دایی وانیا" و "مرغ دریایی" را در تماشاخانه ایرانشهر به صحنه برد.
سرپرست گروه تئاتر "لیو" از اجرای نمایشی برای گروه سنی کودک و نوجوان در پاییز امسال در سالن حافظ بنیاد فرهنگی هنری رودکی خبر داد.
حسن معجونی درباره جدیدترین فعالیت تئاتری خود در مقام کارگردان در سال 90 به خبرنگار مهر گفت: قصد دارم نمایشی را برای کودکان و نوجوانان به صحنه ببرم. در حال حاضر به همراه مهدی کوشکی در حال نگارش این متن هستیم که برگرفته از برخی قصههای معروف خارجی است.
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