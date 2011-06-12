حسین عسگری ضمن اعلام این خبر به خبرنگار مهرافزود: برای اولین بار در نظر داریم به منظور آموزش مسائل داوری، افزایش آمادگی های جسمانی و روحی دوره یک هفته ای را پیش ازآغاز فصل برای داوران لیگ برتر برگزار کنیم تا داوران با آمادگی های لازم مهیای حضور در لیگ یازدهم شوند.

عسگری اضافه کرد: در این دوره توجیهی که درمحل آکادمی فوتبال و زیرنظر کمیته داوران برگزار خواهد شد ، ضمن مرور قوانین داوری، قضاوت داوران در فصل گذشته مسابقات لیگ برتر و نکات آموزشی آن مورد آنالیز و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

وی یادآور شد: حدود 70 داور و کمک داور به این دوره توجیهی حضور خواهند داشت و در پایان داوران در تست آمادگی جسمانی شرکت خواهند کرد تا در صورت قبولی مجوز قضاوت در لیگ یازدهم را بدست آورند.

نایب رئیس کمیته داوران با اعلام اینکه چنین کلاس هایی برای ناظران لیگ برتر نیز برگزار خواهد شد ، هدف از برگزاری این دوره کلاس توجیهی داوری را بهبود کیفیت عملکرد داوران، یکنواخت کردن قضاوت‌ها و آمادگی ذهنی هرچه بهتر داوران برای قضاوت در لیگ یازدهم عنوان کرد.



عسگری اظهار داشت: در حاشیه این کلاس توجیهی از داوران برتر فصل گذشته و همچنین تعدادی از پیشکسوتان داوری تقدیر خواهد شد.