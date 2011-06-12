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۲۲ خرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۱۱

سلم آبادی خبر داد:

پیش بینی حضور 14 هزار نفر در مراسم اعتکاف خراسان جنوبی

پیش بینی حضور 14 هزار نفر در مراسم اعتکاف خراسان جنوبی

بیرجند - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی از پیش بینی حضور 14 هزار معتکف در مساجد استان خبر داد.

حجت الاسلام محمدعلی سلم آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امسال استقبال چشمگیری برای شرکت در مراسم اعتکاف شده است، اظهار داشت: امسال 140 مسجد برای برگزاری مراسم اعتکاف آماده سازی شده است.

وی تعداد شرکت کنندگان در مراسم اعتکاف سال گذدشته در این  استان را 11 هزار و 500 نفر عنوان کرد و افزود: تعداد مساجد برگزار کننده اعتکاف در سال گذشته 120 مسجد بوده است.

حجت الاسلام سلم آبادی استقبال جوانان برای حضور در مراسم اعتکاف را بی نظیر توصیف کرد و از حضور 85 درصدی جوانان تاکنون برای حضور در مراسم اعتکاف خبر داد.

وی با بیان اینکه تاکنون بالغ بر سه هزار و 32 نفر برای شرکت در مراسم اعتکاف در بیرجند ثبت نام کرده اند، اظهار داشت: از این تعداد دو هزار و 82 نفر در تبلیغات اسلامی و مابقی جزو سهمیه ها بوده است.

حجت الاسلام سلم آبادی تعداد مساجد بیرجند برای برگزاری مراسم اعتکاف در بیرجند را 15 مسجد برشمرد  و عنوان کرد:  امسال ثبت نام متکفان به صورت نرم افزاری انجام و هزینه هر معتکف 100 هزار ریال است.

وی با اشاره به اینکه مراسم اعتکاف در تمامی بخش ها، شهرها و شهرستان های استان انجام می شود، بیان داشت: حتی روستاهای کم جمعیت نیز می توانند با همکاری مردم و شورای اسلامی روستا مراسم اعتکاف را برگزار کنند.

معاون فرهنگی مساجد تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی اعتکاف را فرصت مناسبی برای خود سازی و تربیت آحاد جامعه به ویژه جوانان دانست و عنوان کرد: با برنامه ریزی های انجام شده باید از این فرصت جهت فعالیت های تربیتی و اخلاقی استفاده کرد.

حجت الاسلام سلم آبادی در پایان قرائت ادعیه و زیارت ها نظیر زیارت عاشورا و دعای عهد، برگزاری نماز جماعت، ختم قرآن و سخنرانی را از جمله برنامه های اعتکاف ذکر کرد و یادآور شد: تشکیل حلقه های معرفت، برگزاری دوره های تفسیر قرآن، مداحی، تواشی و گفتمان های دینی با محوریت حجاب، عفاف و ضرورت های دینی به عنوان برنامه های فرهنگی در این ایام اعتکاف خواهد بود.

کد مطلب 1333091

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