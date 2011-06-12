به گزارش خبرنگار مهر، صمد مرفاوی پس از انجام مذاکرات نهایی و توافق کامل با مسئولان باشگاه مس، عصر شنبه به کرمان سفر و قراردادش را یک فصل دیگر با تیم فوتبال مس تمدید کرد تا هدایت نارنجی پوشان را در یازدهمین دوره لیگ برتر بر عهده بگیرد.

سرمربی تیم فوتبال مس، پس از نشستی سه ساعته با نژادزمانی مدیرعامل این باشگاه با حضور در هیئت فوتبال استان کرمان قراردادش را با تیم فوتبال مس بصورت رسمی تمدید کرد.

فتح الله نژادزمانی مدیرعامل باشگاه مس کرمان پس از تمدید قرارداد با مرفاوی گفت: امیدواریم تا با حفظ پیکره اصلی سال گذشته و تداوم سیاست جوانگرایی و بومی‌گرایی بتوانیم در فصل آتی نتایجی در خور شان مردم استان کسب کنیم. یکبار دیگر به مرفاوی خوشامد گفته و با تمام توان جهت بستن تیم و آمادگی شرکت در مسابقات تلاش خواهیم داشت.

وی افزود: مرفاوی مربی باشخصیت، سالم، متدین و کاربلدی است و همینکه با سقف قانونی قراردادها موافقت کردند، نشان از شخصیت فهیم ایشان دارد. به شخصه اعتقاد دارم در سایه همدلی باشگاه، مردم و مسئولان و با حفظ و تقویت نقاط قوتمان و رفع و اصلاح نقاط ضعفمان عملکرد بهتری خواهیم داشت.

همچنین صمد مرفاوی پس از امضای قرارداد با تیم فوتبال مس ضمن تشکر از اعتماد و حسن توجه نژادزمانی گفت: همانگونه که همیشه گفته‌ام کرمان جایی امن و راحت برای کار فوتبال است و صداقت و رو راستی مدیران باشگاه مثال زدنی است. برای من که هنوز برای چند سال باشگاه استقلال حق و حقوقم را نمی‌دهد، ارزش ویژه‌ای دارد.

وی ادامه داد: سال گذشته در مجموع عملکرد قابل قبولی داشتیم اما امسال به دنبال بهبود تیم هستیم، البته حضور 6 بازیکنمان در اردوی تیم ملی کمی نگران کننده است چرا که آنها فرصت و بازیابی توان جسمی را نداشتند لذا باید برای آنها برنامه جداگانه‌ای در نظر بگیریم.

سرمربی تیم فوتبال مس کرمان خاطرنشان کرد: در برخی از پست‌ها نیاز به تقویت اساسی داریم و سیاست‌مان بر این است که نیروهای خوب را حفظ کرده، بازیکن با کیفیت اضافه کرده و به سیاست جوانگرایی و بومی گرایی باشگاه توجه داشته باشیم.

مرفاوی در پایان گفت: صبر و ادب مردم کرمان و تماشاگران در روزهایی که تیم ما دچار مشکل و نتایج ضعیف بود، برایم ارزش بی‌نهایتی داشته و مهترین نکته‌ای بود که خانواده مرا راضی به اقامت در کرمان کرد و امیدوارم با همراهی همه عزیزان روزهای خوبی در کرمان داشته باشیم.