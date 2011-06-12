دوره آموزش نقد فیلم فارابی برای گسترش فرهنگ نقد است

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید افراسیابی گفت: سینمای بالنده نیازمند نقد و تحلیل است تا از آسیب‌های احتمالی دور شود. به همین دلیل ایجاد فضا برای پرورش نسل جوان در حوزه نقد فیلم و شناخت استعدادها از ضرروت های سینمای کشور به شمار می‌رود که دوره نقد فیلم فارابی بر این اساس شکل گرفته است. مرکز آموزش بنیاد سینمایی فارابی که زیر مجموعه بخش انتشارات است سعی دارد در رشته های مختلف سینمایی زمینه آموزش و پرورش علاقمندان را فراهم کند.

وی ادامه داد: حدود نیمی از این دوره آموزشی سپری شده و اساتید ضمن ارایه مباحث تئوریک با نمایش فیلم به صورت عملی دانشجویان را در فرآیند نقد فیلم مشارکت می دهند. در واقع ما تلاش کردیم تا روش‌های سنتی آموزش را کنار گذاشته و با ایجاد ارتباط مناسب بین دانشجویان و اساتید به صورت کارگاهی نقد فیلم را به آن‌ها بیاموزیم.

افراسیابی با اشاره به اینکه در این دوره آموزشی 30 دانشجو حضور دارند، ادامه داد: کلاس‌های نقد فیلم سه روز در هفته و با حضور هفت استاد از کارشناسان و منتقدان سینما برگزار می‌شود و در این کلاس‌ها مباحثی چون چگونه نوشتن، نقد چیست و منتقد کیست؟ تحلیل مولفه‌های ساختاری و بصری فیلم، ارتباط بین اخلاق و حوزه نقد، آشنایی با ژانرها و سبک‌های سینمایی، آشنایی با تاریخ سینمای ایران و جهان و ... تدریس می‌شود.

مدیر مرکز آموزش بنیاد سینمایی فارابی گفت: با توجه به جلساتی که از این دوره تشکیل شده و استقبال مناسب دانشجویان از مباحث مطرح شده ، قصد داریم برگزاری چنین دوره‌هایی را در دیگر حوزه‌های سینما ادامه دهیم.

