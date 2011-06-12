مشاغل مزاحم بیرجند به خارج شهر منتقل می شود

حمید صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 50 هکتار زمین در خارج از حریم بیرجند برای استقرار صنوف مزاحم اختصاص یافته است.

وی اضافه کرد: در این راستا اقدامات لازم انجام ومصوبات قانونی آن اخذ شده و تا پایان امسال فاز اول آن به بهره برداری خواهد رسید.

صالحی همچنین در خصوص مدیریت پسماندهای بیمارستانی، بیان کرد: در بیمارستان ولی عصر(عج) بیرجند، یک دستگاه اتوکلاو نصب شده است.

وی اضافه کرد: این در حالی است که بارها تاکید شده، بحث زباله ها و پسماندهای بیمارستانی راهکاری جز انتقال آن تحت شرایط خاص به خارج شهر و سوزاندن آن به صورت کاملا فنی ندارد.

به گفته وی مرکز بهداشت استان راهکار استفاده از اتوکلاو را انتخاب کرده که از مدتی پیش اولین دستگاه خریداری شده در بیمارستان ولی عصر(عج) فعال است.

صالحی در خصوص تایید استاندارد آن توسط محیط زیست اظهار داشت: استاندارد بودن و این که آیا زباله های عفونی را به حد استاندارد بی خطر سازی می کند باید آزمایشگاه های معتمد تایید کند.

وی با بیان اینکه دستگاه بی خطرسازی پسماندهای بیمارستانی در بیمارستان ولی عصر(عج) در حال بهره برداری است، اظهار داشت: در این خصوص تا امروز مشکل خاصی وجود نداشته و در صورت رضایت بخش بودن در بقیه بیمارستانها نیز نصب خواهد شد.

آلودگی صنعتی قابل توجه در خراسان جنوبی وجود ندارد

صالحی در زمینه وضعیت استان از لحاظ آلودگی هوا با توجه به افزایش صنایع تولیدی و تعداد خودروها، عنوان کرد: در این استان صنایع بزرگ و آلاینده آلوده کننده وجود ندارد بنابراین آلودگی صنعتی قابل توجهی در استان اتفاق نیفتاده است.

وی با اشاره به اینکه با توجه به کاهش خودروهای فرسوده در استان ضریب پخش آلودگی چندان بالا نیست، بیان کرد: جهت کارشناسی شدن این ضریب در سفر سوم هیئت دولت به این استان، خرید یک دستگاه اندازه گیری فاکتورهای آلاینده هوا به مبلغ 200 میلیون تومان تصویب شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی در پایان با بیان اینکه از این مبلغ 50 درصد به صورت ملی و 50 درصد از اعتبارات استانی باید تامین شود، یادآور شد: تاکنون 100 میلیون تومان از محل اعتبارات ملی دریافت شده و سهم استانی نیز باید بر اساس تعهدات سال 90 پرداخت شود.